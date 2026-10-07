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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلطنة عمان وكازاخستان توقعان عددا من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون

سلطنة عمان وكازاخستان توقعان عددا من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون
سلطنة عمان وكازاخستان توقعان عددا من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون
أ ش أ

وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية كازاخستان، في العاصمة الكازاخية أستانا، 5 اتفاقيات ومجالات تعاون و10 مذكرات تفاهم، إلى جانب مذكرة شروط واتفاقية تنفيذية لتأسيس صندوق استثماري مشترك، وذلك بحضور السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

وتضمنت الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين الانضمام لعضوية بنك التنمية الأوراسي وفتح فرع له في سلطنة عُمان، والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، والنقل الجوي، إضافة إلى إنشاء مجلس الأعمال العُماني الكازاخستاني.

كما شملت مذكرات التفاهم تعزيز التعاون في مجالات الدراسات الدبلوماسية، والتدريب الأكاديمي والمالي والثقافي والشبابي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وتطوير الربط بين الممرات الدولية.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري، شهدت المراسم توقيع اتفاقية تنفيذية لتأسيس صندوق استثماري مشترك، واتفاقيتي تعاون لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بين شركة "أوكيو" والشركة الوطنية الكازاخية "كازموناي غاز"، فضلاً عن اتفاقية شريكة لتطوير الطاقة المتجددة، ومذكرة لإنشاء مركز مشترك لاستكشاف المعادن، ومذكرة شروط لمشروع فندقي بالسلطنة.

سلطنة عُمان جمهورية كازاخستان في العاصمة الكازاخية أستانا رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بنك التنمية الأوراسي

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