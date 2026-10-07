رويال ميل البريطانية تخطط لإلغاء 2500 وظيفة بحلول نهاية 2027

أعلنت "رويال ميل" (Royal Mail) - شركة بريطانية عريقة ومتخصصة في خدمات البريد وتوصيل الطرود، تابعة لمجموعة خدمات التوزيع الدولية - عن خططها لإلغاء ما يصل إلى 2500 وظيفة بحلول نهاية عام 2027، وذلك في إطار مراجعة تنظيمية شاملة.

وبحسب صحيفة تلجيراف البريطانية، فقد ذكرت هيئة البريد أنها تتوقع إتمام عمليات خفض الوظائف -التي ستطال المكاتب الرئيسية وأدوار الدعم- من خلال الموظفين المغادرين وبرامج التقاعد أو المغادرة الطوعية، دون اللجوء إلى أي عمليات تسريح قسري.

وتُمثّل هذه الخطوة أقل من 2% من إجمالي القوى العاملة في الشركة، التي تضم 131 ألف موظف.

وقد استبعدت "رويال ميل" شمول التخفيضات لسعاة البريد والسائقين، وذلك حرصاً منها على حماية الخدمات الميدانية المباشرة.

وتجري حالياً مشاورات رسمية مع كل من "نقابة عمال الاتصالات" ونقابة “يونايت سي إم إيه”.

وفي هذا الصدد، قال أليستير كوكران، الرئيس التنفيذي لشركة "رويال ميل": "لقد عملنا بجد لخفض التكاليف وتبسيط الإجراءات في جميع قطاعات العمل، وذلك في إطار سعينا للتحول وتحقيق النجاح في سوق شديدة التنافسية. وتعمل هذه التغييرات المقترحة على إزالة الازدواجية في المهام، وتتيح لنا زيادة الاستثمار في الخدمات التي نقدمها لعملائنا".

وأضاف: "نحن ملتزمون بمعاملة الجميع بإنصاف واحترام طوال هذه العملية، وبالعمل الوثيق مع النقابات العمالية. لن تكون التغييرات المقترحة سهلة، لكنها تشكل جزءاً مهماً من بناء مؤسسة ’رويال ميل‘ أكثر قوة وبساطة وجاهزية للمستقبل، بما يخدم مصالح عملائنا وزملائنا على حد سواء".

وأشارت "رويال ميل" إلى أنها تمر بمرحلة "تحول جذري" في الوقت الذي تنفذ فيه إصلاحات لنظام "الخدمة الشاملة" وتتكيف مع سوق تشهد تغيرات متسارعة.

وأوضحت الشركة أن أحجام الرسائل البريدية قد انخفضت بأكثر من 70% عن مستوياتها القصوى السابقة، في حين يتواصل نمو طلب العملاء على خدمات توصيل الطرود التي تتسم بالسرعة والملاءمة.