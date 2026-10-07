عملاق النفط النرويجي يهدد بوقف استثماراته في بريطانيا

هددت شركة الطاقة النرويجية الحكومية "إكوينور" ، بحجب استثماراتها المستقبلية في المملكة المتحدة ، إذا لم توافق الحكومة على مشاريع جديدة لاستخراج النفط والغاز في بحر الشمال.

وبدوره ، لفت أندرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أنه سيتم النظر في أسواق بديلة في حال عدم منح الموافقة اللازمة لمشروعي “جاكدو” و"روزبانك" .

ويأتي هذا الموقف رغم تعهد حزب العمال بفرض حظر شامل على عمليات الحفر الجديدة في بحر الشمال ضمن برنامجه الانتخابي.

ومع ذلك، صرح رئيس الوزراء آندي بورنهام الشهر الماضي بأنه سيتبنى نهجاً "واقعياً" تجاه النفط والغاز في بحر الشمال قبيل صدور القرارات المرتقبة بشأن مشروعي "جاكدو" و"روزبانك"، وذلك "في إطار بناء جسر نحو مستقبل الطاقة النظيفة ومواجهة أزمة المناخ".