وصل الدين الخارجي لأوكرانيا إلى 5.7 ضعفاً منذ تولي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السلطة في أوكرانيا قبل سنوات عدة، ما قبل الحرب التي اندلعت في ٢٠٢٢.

ووفق تحليل وكالة «سبوتنيك»الروسية، استناداً إلى بيانات وزارة المالية الأوكرانية، ارتفع الدين الخارجي من 1.31 تريليون هريفنيا في مايو 2019 إلى 7.54 تريليون هريفنيا (نحو 169 مليار دولار) في أغسطس 2026.

وبلغ إجمالي الدين الحكومي والمضمون من الدولة 9.6 تريليون هريفنيا (215.55 مليار دولار)، فيما يشكل الدين الخارجي 78.5% من إجمالي الدين العام.

فيما تتوقع وزارة المالية وصول الدين العام إلى 10.15 تريليون هريفنيا (226 مليار دولار) بنهاية 2026، وارتفاعه إلى 276 مليار دولار في 2027.