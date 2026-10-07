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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: تدمير 311 طائرة مسيرة وسفن أوكرانية خلال الليل

الدفاع الروسية: تدمير 311 طائرة مسيرة وسفن أوكرانية خلال الليل
الدفاع الروسية: تدمير 311 طائرة مسيرة وسفن أوكرانية خلال الليل
أ ش أ

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تصدي قواتها الجوية لـ 311 طائرة مسيرة وسفن أوكرانية خلال الليل.

وذكرت الوزراة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) اليوم الأربعاء - "أن قوات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 311 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات، بيلغورود وبريانسك وكورسك وتولا وأوريول وليبيتسك وفورونيج وسمولينسك وتامبوف وكالوغا وساراتوف وسامارا وبينزا وروستوف وفولغوغراد، وإقليم بيرم وجمهورية القرم، وكذلك فوق مياه البحرين الأسود وآزوف".

وفي السياق وأشارت الوزارة إلى استهداف القوات التابعة لها مرافق البنية التحتية للموانئ وإصلاح البواخر في مقاطعة أوديسا، إضافة إلى تدمير سفن تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية خلال ضربة ليلية.. مضيفة أن القوات المسلحة الروسية، نفذت ضربات واسعة النطاق، باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه تُطلق من البر والبحر والجو وطائرات مسيرة، استهدفت منشآت تابعة للصناعات الدفاعية الأوكرانية في كييف ومقاطعات كييف وتشيرنيغيف وكيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك وبولتافا وخاركوف"، مضيفة أنه تضمنت المنشآت المدمرة مراكز كانت تشارك في إنتاج وتخزين صواريخ "فلامينغو" الجوالة، وطائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى لصالح شركة "فاير بوينت".

وفي ذات السياق.. أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مراكز لوجستية ومستودعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأفادت الوزراة بأن القوات المسلحة الروسية استخدمت أسلحة دقيقة برية وبحرية وجوية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، لضرب منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني في كييف ومناطق كييف، تشيرنيغيف، كيروفوغراد، دنيبروبتروفسك، بولتافا، وخاركوف، فضلًا عن موانئ وبنية تحتية لإصلاح السفن في مقاطعة أوديسا، وسفن بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

ولفت البيان إلى أنه نتيجة للضربة، تضررت المنشأة الصناعية (شركة الذخيرة الذكية المحدودة) في كييف، والتي تقوم بتجميع وتخزين صواريخ كروز "إف بي-5" فلامينغو، وصواريخ "إف بي-9" العملياتية التكتيكية، ومكوناتها"،و تضرر حوض بناء السفن "دوناي سودوريمونت" في ميناء إزمايل، المتخصص في إنتاج وتخزين القوارب غير المأهولة ومكوناتها، في مقاطعة أوديسا"، كما تضررت المنشأة الصناعية (تي دي بلاستماس-بريلوكي) في بلدة بريلوكي بمقاطعة تشيرنيغيف، والتي تنتج وتخزن مكونات صواريخ كروز "إف بي-5" فلامينغو".

وزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة سفن أوكرانية قوات الدفاع الجوي المناوبة

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