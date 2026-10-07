روبيو: إيران «فقدت السيطرة الكاملة» على مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إن إيران "فقدت السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز.

وأضاف روبيو أن اقتصاد طهران "في حالة انهيار كامل وشامل".

وتابع روبيو خلال زيارة إلى أثينا: "يكاد يكون هناك نفس كمية النفط المتدفقة الآن كما كانت قبل بدء هذا الصراع. لذلك فقدوا السيطرة الكاملة على المضائق".

التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بنظيره اليوناني جورجوس غيرابيتريتيس في أثينا يوم الأربعاء، لإطلاق الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي الثنائي.

وتركزت المناقشات على التعاون الثنائي، والدفاع والأمن الإقليمي، والهجرة غير الشرعية، والتزامات الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو.

من المقرر أن يلتقي روبيو أيضاً برئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في قصر ماكسيموس، وأن يلقي كلمة في تلة بينيكس.