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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط مع تهديد عاصفة أمريكية وهجمات الحوثيين الجوية للإمدادات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، إذ وازنت السوق بين مخاوف نقص الإمدادات -الناجمة عن عاصفة تتجه نحو مناطق إنتاج النفط الأمريكية وهجمات يشنها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن على السعودية- وبين زيادة إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتاً، أو 0.8%، لتصل إلى 101.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتاً، أو 0.7%، لتسجل 90.05 دولار للبرميل.

وكان خبراء أرصاد جوية أمريكيون قد ذكروا يوم الثلاثاء أن عاصفة تتشكل في خليج المكسيك ستتحول إلى أول إعصار في المحيط الأطلسي لعام 2026 في غضون يومين، ومن المرجح أن تضرب منشآت إنتاج النفط والغاز.

وتنتج المناطق البحرية في الخليج -التي تقع في مسار العاصفة- ما نسبته 15% من النفط الخام الأمريكي و5% من الغاز الطبيعي في البلاد.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة "كي سي إم تريد" (KCM Trade)، إن العاصفة تمثل "تعقيداً غير مرغوب فيه بالنسبة للنفط الخام، إذ تثير احتمالات حدوث اضطرابات في الإنتاج والتكرير في وقت تعاني فيه السوق بالفعل من مشاكل كافية تتعلق بجانب الإمدادات".

وقد تؤثر العاصفة على ست مصافٍ؛ حيث تشكل المصافي الموجودة في الولايات المطلة على خليج المكسيك الأمريكي حوالي 50% من القدرة التكريرية الوطنية البالغة 18.2 مليون برميل يومياً.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر في السوق يوم الثلاثاء -نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي- بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي؛ إذ تراجعت بمقدار 2.09 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر.

ارتفاع أسعار النفط عاصفة أمريكية هجمات الحوثيين إيران اليمن السعودية خليج المكسيك الأمريكي

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