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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يعززان التعاون الشرطي في مكافحة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يعززان التعاون الشرطي في مكافحة الإرهاب
الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية يعززان التعاون الشرطي في مكافحة الإرهاب
أ ش أ

اختتم متخصصون في الشرطة ومكافحة الإرهاب من الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تبادلًا عمليًا استمر أربعة أيام في سول، ركز على التعامل مع الحوادث الإرهابية المعقدة وتأمين الفعاليات الكبرى وتعزيز قدرات الاستجابة الشرطية.

واستضافت وكالة الشرطة الوطنية الكورية التبادل، الذي جمع خبراء كوريين ووفدًا أوروبيًا يضم سبعة من المتخصصين في الشرطة ومكافحة الإرهاب، حيث تبادل الجانبان الخبرات بشأن تنسيق العمليات بين الأجهزة المختلفة، ودمج المعلومات الاستخباراتية في العمل الشرطي، والاستعداد العملياتي والتكتيكات المستخدمة في مواجهة التهديدات الإرهابية.

كما ناقش المشاركون، وفقًا لبيان أصدره الاتحاد قبل قليل، تحديات تأمين الفعاليات الدولية الكبرى، بما في ذلك نشر وتنسيق الوحدات المتخصصة، وإجراءات الحماية الأمنية، والتعامل مع التهديدات المرتبطة بالأنظمة الجوية غير المأهولة، إلى جانب حوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات وعمليات ما بعد الانفجارات.

وضم الوفد الأوروبي متخصصين من إسبانيا والبرتغال وفنلندا، إلى جانب ممثل عن شبكة التخلص من الذخائر والمتفجرات الأوروبية وخبير الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا.

تعليقًا على ذلك، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى كوريا الجنوبية أوجو أستوتو، إن اللقاء أتاح فرصة لتبادل الخبرات العملية ومناقشة التحديات المشتركة والاستفادة من الأساليب المختلفة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دوره كشريك أمني ودفاعي موثوق لجمهورية كوريا.

ويأتي هذا التبادل في إطار تنامي التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية في مجال مكافحة الإرهاب، بعد تنظيم الجانبين في أبريل الماضي الندوة الدولية الخامسة لمكافحة الإرهاب في مدينة إنتشون، والتي بحثت تأثير التقنيات الناشئة على الإرهاب وجهود مكافحته.

ويعزز اللقاء التعاون العملي بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب، بما يتماشى مع أهداف شراكة الأمن والدفاع بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية الموقعة في نوفمبر 2024، والتي تدعو إلى زيادة التواصل بين الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.. وفقًا للبيان.

الشرطة ومكافحة الإرهاب من الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية التعامل مع الحوادث الإرهابية المعقدة تعزيز قدرات الاستجابة الشرطية

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