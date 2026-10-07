وزير الخارجية اليوناني: سنتعاون مع أمريكا بشأن المساعدات البحرية في مضيق هرمز إذا لزم الأمر

صرح وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس بأن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة في المساعدات البحرية في مضيق هرمز إذا لزم الأمر.

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

فيما وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليونان بأنها شريك أساسي لا غنى عنه في الناتو، وعمود فقري للاستقرار الإقليمي والحضور الأمريكي في المنطقة، مشيرًا إلى أنها تساعد في تأمين المصالح الوطنية الأمريكية واليونانية.

جاء ذلك في تصريحات لروبيو من أثينا اليوم الأربعاء قبل إنطلاق الحوار الاستراتيجي الثنائي السادس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكننا أن نقبل أن تتحكم دولة واحدة في مسار بحري مهم

ويجب أن تكون هناك مسارات ومصادر متنوعة لإمدادات الطاقة.



وشدد روبيو على أن إيران لن تحصل أبدا على برنامج نووي في الوقت الذي تسعى فيه إلى إخراج القوات الأمريكية من المنطقة ، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب لن يقبل ذلك.



وأكد روبيو على أن مضيق هرمز مفتوح وكميات النفط التي تخرج عبره الآن تماثل تماما الكميات التي كانت تخرج قبل إغلاقه.



وختم روبيو: إيران فشلت في استغلال فرص عدة للوصول إلى اتفاق معنا بشأن برنامجها النووي.