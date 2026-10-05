روبيو: إعادة تموضع قواتنا إجراء روتيني مستمر لا يرتبط بوجود تهديدات أمنية

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الإثنين، أن وزارة الدفاع "البنتاجون" تجري عملية إعادة توزيع "مستمرة" لقواتها ومواردها العسكرية، نافيًا ارتباط سحب قاذفات القنابل الأمريكية من قاعدة عسكرية تديرها الولايات المتحدة في بريطانيا بوجود تهديدات أمنية.

وقال روبيو- في تصريحات سبقت مغادرته لبدء جولته الدبلوماسية متعددة المحطات:- “ لا أود أن أربط ذلك بشكل مباشر بالخطوة التي اتُخذت”.

وأوضح أنه "من الطبيعي إعادة تدوير القوات ونقلها إلى مناطق مختلفة من العالم بناءً على التدريبات، وإعادة الانتشار، والتناوب بين القوات والائتلافات الجديدة والقديمة والطائرات الوافدة والمغادرة، وبالتالي فإن حركة الطائرات تتغير باستمرار"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وتشير التقارير إلى أن واشنطن عمدت مؤخرًا إلى تعديل تموضع بعض أصولها الجوية والبحرية وإعادة نشر القاذفات الاستراتيجية لتفادي أية تهديدات أمنية مباشرة أو طارئة.