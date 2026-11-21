نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي.



أسعار الذهب اليوم السبت 21 نوفمبر.. والشعبة تكشف مفاجأة

عاد الجدل حول التوقيت المناسب لشراء الذهب إلى الواجهة، بالتزامن مع التراجع الذي تشهده الأسعار في الأسواق العالمية، وما صاحبه من انخفاضات في السوق المحلية، الأمر الذي دفع المواطنين إلى التساؤل بشأن ما إذا كانت هذه التحركات تمثل فرصة مناسبة للشراء والادخار، أم أن الأفضل الانتظار لحين اتضاح اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل التقلبات التي يشهدها سوق الذهب، تزداد أهمية متابعة تحركات الأسعار والتعرف على آراء المتخصصين، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين ينظرون إلى المعدن الأصفر باعتباره وسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم على المدى الطويل.

مفاجآت في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، السبت 21 نوفمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء مائلة للحرارة خلال ساعات النهار، وطقس حار على مناطق جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وتشهد حالة الطقس اليوم، وفقاً لما رصده برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، عددًا من الظواهر الجوية، في مقدمتها الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، إلى جانب فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة.

إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز.. هيئة بريطانية تكشف التفاصيل

أعلنت هيئة بحرية بريطانية تلقيها بلاغًا عن وقوع حادث على بعد 11 ميلًا بحريًا شمالي مدينة خصب في سلطنة عمان، إثر تعرض ناقلة نفط للإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز.

وأكدت الهيئة أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات جراء الهجوم، مشيرة إلى أن الآثار البيئية المحتملة للحادث لم تتضح حتى الآن.

الرئيس السيسي: أفريقيا تتحمل نصيبا مضاعفا من تداعيات المشهد الدولي المضطرب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القارة الأفريقية تتحمل نصيبا مضاعفا من تداعيات المشهد الدولي المضطرب، في ظل ما تواجهه من أزمات ونزاعات تهدد السلم والاستقرار وتقوض مسارات التنمية.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته بالنسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أن إفريقيا تتأثر كذلك بتداعيات الصراعات الدولية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد، وتزايد أعباء الديون.