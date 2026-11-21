عاد الجدل حول التوقيت المناسب لشراء الذهب إلى الواجهة، بالتزامن مع التراجع الذي تشهده الأسعار في الأسواق العالمية، وما صاحبه من انخفاضات في السوق المحلية، الأمر الذي دفع المواطنين إلى التساؤل بشأن ما إذا كانت هذه التحركات تمثل فرصة مناسبة للشراء والادخار، أم أن الأفضل الانتظار لحين اتضاح اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل التقلبات التي يشهدها سوق الذهب، تزداد أهمية متابعة تحركات الأسعار والتعرف على آراء المتخصصين، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين ينظرون إلى المعدن الأصفر باعتباره وسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات، أن الاستثمار في الذهب على المدى الطويل يمثل خيارًا مناسبًا للحفاظ على قيمة الأموال، مشيرًا إلى أن التراجع الحالي في الأسعار يجعل التوقيت مناسبًا للشراء.

شعبة الذهب توضح أفضل توقيت للشراء

وأوضح إيهاب واصف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الذهب يظل أحد أهم الأدوات التي يلجأ إليها الأفراد للحفاظ على قيمة مدخراتهم، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن الاستثمار في المعدن الأصفر يجب أن يكون على المدى الطويل، وليس بهدف تحقيق مكاسب سريعة من تحركات الأسعار اليومية.

وأشار رئيس شعبة الذهب والمجوهرات إلى أن انخفاض الأسعار العالمية يمثل فرصة للراغبين في شراء الذهب، مؤكدًا أن التعامل مع المعدن الأصفر باعتباره استثمارًا طويل الأجل يساعد على تجنب التأثر بالتقلبات قصيرة المدى.

لماذا يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمدخرات؟

وأكد واصف أن الذهب يتمتع بحالة من التماسك في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويظل أحد الأصول التي تعتمد عليها الدول في الحفاظ على قيمة احتياطياتها، موضحًا أن المعدن الأصفر يحتفظ بأهميته في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

وأضاف أن بعض البنوك المركزية قد تتجه إلى زيادة احتياطياتها من الذهب، مستفيدة من انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، وهو ما يعكس استمرار أهمية المعدن الأصفر ضمن أدوات إدارة الاحتياطيات.

تغير أنماط شراء الذهب في مصر خلال 2026

ولفت رئيس شعبة الذهب والمجوهرات إلى أن عام 2026 شهد تغيرًا في أنماط شراء المواطنين للذهب، مع زيادة الإقبال على اقتنائه باعتباره وسيلة للزينة والادخار في الوقت نفسه.

وأوضح أن شراء الذهب لم يعد مقتصرًا على السبائك والجنيهات الذهبية المخصصة للادخار، بل أصبح المواطنون يتجهون أيضًا إلى المشغولات الذهبية التي تجمع بين الاستخدام الشخصي والاحتفاظ بالقيمة.

أسعار الذهب في مصر السبت

- سعر الذهب عيار 24: 6354 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21: 5560 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18: 4766 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14: 3707 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب: 44480 جنيها.

وتعكس هذه الأسعار مستويات التداول المعلنة في ذلك اليوم، وقد تختلف الأسعار من وقت لآخر وفقًا لحركة السوق المحلية والتغيرات في سعر الذهب عالميًا.

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، التي تحدد اتجاهات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية والمحلية، ومن أبرزها:

تحركات أسعار الذهب في البورصات العالمية

التغيرات في سعر الدولار أمام العملات الأخرى

قرارات أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية

معدلات التضخم والتطورات الاقتصادية العالمية

التوترات السياسية والأزمات الجيوسياسية

حجم الطلب على الذهب من الأفراد والبنوك المركزية

وبينما يوصي رئيس شعبة الذهب بالنظر إلى المعدن الأصفر باعتباره استثمارًا طويل الأجل، تظل متابعة الأسعار ومقارنة تكاليف الشراء والبيع من الأمور المهمة قبل اتخاذ قرار الاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الذهب قابلة للارتفاع والانخفاض ولا تضمن تحقيق أرباح مستقبلية.