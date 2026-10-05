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روبيو يكشف مفاجأة خطيرة.. واشنطن تراقب إصابة بالطاعون داخل مختبر روسي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو يكشف مفاجأة خطيرة.. واشنطن تراقب إصابة بالطاعون داخل مختبر روسي

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
ناصر السيد

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الاثنين بأن الولايات المتحدة تراقب تقارير تفيد بوقوع إصابة بالطاعون في مختبر روسي، مشيراً إلى أن الأمر لا يشكل "مدعاة للقلق".

الطاعون داخل مختبر روسي

وقال روبيو للصحفيين قبيل مغادرته في زيارة إلى أيسلندا: "من الواضح أن حركة السفر بين الولايات المتحدة وروسيا محدودة للغاية، ولكن - كما هو الحال مع أي شيء آخر - إذا تسرب أمر كهذا، فقد ينتشر بسرعة"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأضاف: "لذا، نحن نراقب الوضع عن كثب، لا أعتقد أنه مدعاة للقلق، لكنه يستدعي التركيز والمتابعة، وهذا ما نقوم به بالفعل".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزارة تتابع تقارير عن حالة مشتبه بها لوفاة ناجمة عن الطاعون الرئوي في روسيا، داعية موسكو إلى مشاركة معلومات دقيقة وبسرعة حيال هذا الشأن، حيث لا تزال التفاصيل غير مؤكدة.

وأضاف المسؤول، في تصريحات لشبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد بوقوع حالة وفاة في منطقة إيركوتسك الروسية، وهي منطقة تقع في جنوب شرق سيبيريا، وتراقب الوضع عن كثب بالتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ووكالات فيدرالية أخرى.

روبيو يكشف مفاجأة خطيرة إصابة بالطاعون الطاعون داخل مختبر روسي وزير الخارجية الأمريكي

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