كوريا الجنوبية: محكمة استئناف تبرىء الرئيس السابق من تهمة قبول تبرعات سياسية غير قانونية

قضت محكمة استئناف في كوريا الجنوبية ببراءة الرئيس السابق، يون سوك-يول، من تهمة قبول تبرعات سياسية غير قانونية في القضية المعروفة إعلاميا باسم "استطلاعات الرأي المجانية".

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الأربعاء/ أن المحكمة برأت يون والوسيط السياسي، ميونج تاي-كيون، من تهمة انتهاك قانون الأموال السياسية، مشيرة إلى عدم وجود أدلة تثبت قيام يون بتكليف ميونج بإجراء تلك الاستطلاعات لصالحه مجانا قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

وأوضحت المحكمة - في حيثيات الحكم - أنه من الصعب إثبات نية يون قبول خدمات استطلاع الرأي كتبرع سياسي، لترفض بذلك استنتاج المحكمة الابتدائية الذي أفاد بوجود اتفاق ضمني بين الطرفين على ذلك.

وكان يون قد واجه اتهامات بتلقيه 58 استطلاعا مجانيا للرأي بقيمة تناهز 270 مليون وون من ميونج في الفترة ما بين يونيو 2021 ومارس 2022.

وأدانت المحكمة الابتدائية يون وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين وحكمت على ميونج بالسجن لمدة عام ونصف.