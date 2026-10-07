ارتفاع جديد في مبيعات الأسمنت بالمغرب.. سجلت 11 مليون طن بنهاية سبتمبر

قالت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان في المغرب إن مبيعات الأسمنت سجلت نحو 11 مليون طن بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بارتفاع نسبته 1.17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأوضحت الوزارة أنه حسب الفئات ارتفعت المبيعات الموجهة للتوزيع إلى 5.79 مليون طن، متبوعة بتلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بنحو 2.95 مليون طن، وللخرسانة المعدة مسبقاً بإجمالي 1.03 مليون طن، والبنية التحتية 842.5 ألف طن، والبناء لنحو 314.5 ألف طن.

وخلال شهر سبتمبر 2026 بلغت مبيعات الأسمنت ما مجموعه 1.46 مليون طن، مقابل 1.22 مليون طن في سبتمبر 2025، أي بزيادة قدرها 19.31%، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.

ووفقاً للوزارة فإن هذه الإحصائيات تعتمد على بيانات لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الأسمنت، وهي شركة "أسمنت تمارة"، و"أسمنت الأطلس"، و"أسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم".