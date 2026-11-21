شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى إفتتاح النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين .

يأتى ذلك تحت عنوان " إعادة تعريف القواسم المشتركة العالمية: فاعلية أفريقيا فى عصر التحولات والإضطراب".

جاء ذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج ، والدكتور خالد العنانى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ، وبمشاركة أكثر من 400 شخصية بارزة من الوزراء ومسئولى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، ورؤساء المراكز والمعاهد السياسية والبحثية.

كلمة مسجلة لرئيس الجمهورية والمشاركين فى الجلسة الإفتتاحية

شهدت الجلسة الإفتتاحية كلمة مسجلة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ، وكلمة وزير الخارجية، وكلمة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة، وكلمة مدير عام منظمة اليونسكو، وأيضاً لنائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقى.

أسوان.. ملتقى تاريخى للحضارات وجسر للتواصل مع أفريقيا

وفى كلمته خلال الإفتتاح ، رحب محافظ أسوان بضيوف المنتدى على أرض مصر وزهرة الجنوب ، مؤكداً أن أسوان تمثل عبر تاريخها الممتد لآلاف السنين ملتقى للحضارات والثقافات ، وجسراً للتواصل بين الشعوب ، وبوابة تاريخية تربط مصر بجبال النوبة وحوض النيل وعمق القارة الأفريقية .

وأشار المحافظ إلى أن هوية عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية إرتبطت دائماً بالتجارة والتبادل الثقافى والإقتصادى ، حيث لم تكن مجرد حدود جغرافية ، بل مساحة للقاء وتبادل المعارف وبناء العلاقات الإنسانية ، وهو ما يعكس أهمية الترابط والتعاون فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

التنمية المتكاملة ورؤية مصر 2030

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن محافظة أسوان تشارك في مسيرة التنمية الوطنيةو، في إطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال التوسع فى مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة والاستدامة البيئية وتطوير البنية التحتية ، إلى جانب دعم الإستثمار وتنمية رأس المال البشرى.

وأضاف عمرو لاشين أن جهود التنمية تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث الثقافى والحرف والفنون الشعبية ، ودعم السياحة المجتمعية وتوفير فرص العمل ، لافتاً إلى أن التنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بحجم المشروعات والإستثمارات ، وإنما بمدى إنعكاسها على تحسين جودة حياة المواطنين وتوسيع الفرص أمامهم.

وأكد لاشين على أن السلام والأمن والتنمية منظومة متكاملة يعزز كل منها الآخر بما يتطلب تحويل الحوارات والرؤى الإستراتيجية إلى شراكات عملية ونتائج ملموسة تخدم المجتمعات.

رؤية أسوان 2040 .. بوابة مصر الجنوبية إلى أفريقيا

وفى إستعراضه للرؤية المستقبلية للمحافظة ، أكد المهندس عمرو لاشين أن رؤية أسوان 2040 تستهدف تعزيز مكانة المحافظة بإعتبارها بوابة مصر الجنوبية إلى أفريقيا ، ومنصة إقليمية للترابط القارى والتجارة والإستثمار والتعاون من خلال تطوير الممرات اللوجستية والبنية التحتية وتعزيز حركة التجارة عبر الحدود.

وأشار عمرو لاشين إلى أن هذه الرؤية تقوم على ربط الأسواق ومراكز الإنتاج ، وخفض تكاليف وزمن نقل السلع ، وجذب الإستثمارات ، ودعم سلاسل القيمة والإنتاج المحلى بما يسهم فى تحقيق التكامل الإقتصادى وتعزيز فرص النمو والإستقرار.

ولفت لاشين إلى أن رؤية أسوان 2040 تتكامل مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الإتحاد الأفريقى 2063 ، ورؤية مصر 2030، فضلاً عن الإستفادة من إتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتحويل الموقع الجغرافي للمحافظة إلى قيمة إقتصادية وفرص إستثمارية وشراكات تنموية عابرة للحدود.

دعوة لضيوف المنتدى لإكتشاف أسوان

وفي ختام كلمته، أعرب محافظ أسوان عن تطلعه لأن تسفر مناقشات المنتدى عن أفكار عملية وشراكات أقوى ومسارات قابلة للتنفيذ، مؤكداً على إستعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاح فعاليات المنتدى وإقامة الوفود المشاركة.

كما دعا المحافظ الضيوف إلى إكتشاف أسوان والإستمتاع بما تمتلكه من مقومات تاريخية وثقافية وسياحية ، وما يتميز به أبناؤها من أصالة وكرم ضيافة لتظل المحافظة مساحة للتلاقى بين الشعوب والأمم ، ومنطلقاً لتعزيز التعاون والسلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا والعالم.

فى كلمة المحافظ المهندس عمرو لاشين بإفتتاح النسخة السادسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين ، التأكيد على أن رؤية أسوان 2040 تستهدف توظيف الموقع الإستراتيجى والتاريخى للمحافظة لتعزيز الربط بين مصر وأفريقيا ، وتحويل الترابط القارة إلى فرص حقيقية للتجارة والإستثمار والتنمية والسلام .