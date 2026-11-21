اعتمد المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة الدكتور باتريس موتسيبي استمرار خالد الدرندلي عضوا بلجنة التدقيق.
كما اعتمد المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي أيضا استمرار المستشار محمد الماشطة عضوا بلجنة الانضباط، والمهندس أحمد مجاهد عضوا بلجنة مسابقات الأندية، وشوقي غريب عضوا باللجنة الفنية والتطوير.
كاف يعتمد ممثلي مصر بلجان الاتحاد الإفريقي
اعتمد المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة الدكتور باتريس موتسيبي استمرار خالد الدرندلي عضوا بلجنة التدقيق.