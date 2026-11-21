أعلن نادي الرجاء المغربي تدعيم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بعدد من العناصر الجديدة، في إطار خطة النادي لتطوير الطاقم التقني وتجهيز الفريق لخوض منافسات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف الرجاء، عبر بيان رسمي نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تعيين فؤاد شفيق، لاعب المنتخب المغربي السابق، في منصب المساعد الأول للمدير الفني عبد الكريم الجيناني.

كما قررت إدارة النادي الاستعانة بعصام الراقي، لاعب الرجاء السابق، لتولي منصب المساعد الثاني، فيما أسندت مهمة تحليل الأداء إلى نبيل الشمالي، ضمن التعديلات الجديدة على الجهاز الفني.

يأتي تدعيم الجهاز الفني للرجاء قبل انطلاق مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث ينافس ضمن المجموعة الأولى التي تضم الأهلي المصري، وأسكو دي كارا التوجولي، وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

ويبدأ الفريق المغربي مشواره في دور المجموعات بمواجهة أسكو دي كارا يوم 28 نوفمبر الجاري، قبل أن يخرج لملاقاة بريميرو دي أوجوستو يوم 5 ديسمبر المقبل.

موعد مباراة الرجاء المقبلة

ويستعد الرجاء لخوض أولى مبارياته في دور المجموعات أمام أسكو دي كارا التوجولي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة القارية.