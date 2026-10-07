نتمنى نضم موهبة الأهلي.. أول رد من زد بعد الفوز على الزمالك بثلاثية

أكد محمد سمير، المدرب العام لفريق زد، أن الفوز على الزمالك في بطولة كأس الرابطة المصرية يمثل دفعة قوية للفريق، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يستهدف الذهاب بعيدًا في البطولة والمنافسة على لقبها.

وقال محمد سمير، في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية: «الفوز على الزمالك مهم للغاية في كأس الرابطة، ونسعى للوصول لأبعد نقطة، خاصة أن البطولة مهمة ومؤهلة إلى كأس السوبر المصري، وهدفنا تحقيق اللقب».

وأضاف: «الزمالك في النهاية فريق كبير، حتى لو خاض المباراة باللاعبين الشباب، والحمد لله حققنا فوزًا مهمًا وقدمنا أداءً جيدًا على مدار شوطي اللقاء».

وتابع المدرب العام لفريق زد: «الزمالك حتى لو كان يلعب بفريق الشباب، فاللاعبون في النهاية يرتدون قميص النادي الأبيض، ولذلك تعاملنا مع المباراة بكل جدية، ولدينا طموح كبير في البطولة، وكنا نسعى لتحقيق الفوز بغض النظر عن أي ظروف أخرى».

وأكمل: «هدفنا في البطولة هو حصد أكبر عدد ممكن من النقاط، والزمالك يظل خصمًا كبيرًا، وربما خدمتنا الظروف اليوم بسبب تفكير الجهاز الفني للفريق الأبيض في مواجهة الأهلي المقبلة».

وأوضح محمد سمير أن الجهاز الفني لفريق زد حرص خلال الفترة الماضية على تجهيز جميع اللاعبين، قائلًا: «الجهاز الفني دفع ببعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بصورة منتظمة في بداية الدوري، وخلال فترة التوقف كان هناك حرص على تجهيز كل اللاعبين».

وأضاف: «معظم عناصر الفريق شاركت في جميع المباريات التي خاضها زد منذ بداية الموسم، واليوم شارك حمدي علاء، لاعب خط الوسط، على سبيل المثال، رغم أنه لم يشارك في بداية الموسم، وبالتأكيد الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين».

وأشار المدرب العام لفريق زد إلى أن الفريق تنتظره مواجهات قوية خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: «لدينا مباريات مهمة وحاسمة في الفترة المقبلة، وسنواجه المقاولون العرب في الجولة المقبلة ببطولة الدوري، وهي مواجهة صعبة».

وأضاف: «نسعى أيضًا للتأهل إلى دور المجموعات في الكونفدرالية، ولدينا مواجهتان قويتان أمام فريق عزام التنزاني، ونسعى لتحقيق هدفنا في البطولة».

وكشف محمد سمير عن رغبة نادي زد في التعاقد مع أحمد خالد «كباكا»، لاعب الأهلي، قائلًا: «كنا نرغب في ضم أحمد خالد كباكا لاعب النادي الأهلي، لكن الأهلي تمسك باللاعب ورفض فكرة البيع أو الإعارة، وأبلغونا بأنه سيكمل مسيرته مع الفريق».

وأضاف: «حتى الآن لم يشارك كباكا بشكل رسمي، وفي حالة تفكير الأهلي في خروجه خلال فترة الانتقالات الشتوية، فبالتأكيد سيكون الخيار الأول بالنسبة لنا، لأنه يمثل إضافة قوية لنادي زد».

وعن مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك، قال محمد سمير: «مواجهة الأهلي والزمالك خارج التوقعات، وهي مباراة صعبة على الفريقين».

وتابع: «الأهلي لديه فرصة كبيرة في تحقيق الفوز، لكن الزمالك ظهر بشكل جيد رغم النواقص الموجودة في صفوفه، وأي فريق سيحقق الفوز بالمباراة ستكون دفعة معنوية كبيرة له».

وأوضح: «الزمالك يسعى للحصول على نقاط المباراة والاستمرار في المنافسة، بينما يريد الأهلي بقيادة حسين عموتة تحقيق الفوز والحصول على ثقة الجماهير».

واختتم محمد سمير تصريحاته قائلًا: «فرص الأهلي قد تكون أكبر في الفوز على الزمالك، وأرى أن النسبة 60% للأهلي مقابل 40% للزمالك».