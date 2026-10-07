الزمالك يسقط بثلاثية أمام زد في افتتاح مشواره بكأس عاصمة مصر

استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر بخسارة ثقيلة أمام زد، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب.

بدأت المباراة بمحاولات من جانب الفريقين، قبل أن ينجح زد في الوصول إلى شباك الزمالك بالدقيقة 40 عن طريق مروان حجيج، الذي منح فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

وانتهى النصف الأول من المباراة بتقدم زد بهدف دون رد، وسط محاولات من الزمالك للعودة إلى اللقاء خلال الشوط الثاني.

أحمد عاطف يحسم المباراة بثنائية

وفي الشوط الثاني، واصل زد ضغطه على دفاع الزمالك، وتمكن أحمد عاطف من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 53، ليصعب مهمة الفريق الأبيض في العودة إلى المباراة.

ولم ينتظر عاطف كثيرًا، حيث عاد بعد دقيقتين فقط وتحديدًا في الدقيقة 55 ليسجل الهدف الثالث لزد، ويكمل ثلاثيته الشخصية في شباك الزمالك، بعدما سجل هدفين متتاليين خلال فترة قصيرة.

وحاول الزمالك تقليص الفارق خلال الدقائق المتبقية، إلا أن محاولاته لم تسفر عن أي أهداف، لتنتهي المباراة بفوز زد بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذه النتيجة، حصد زد أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات، بينما بدأ الزمالك مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر بالخسارة، ليصبح مطالبًا بالتعويض في مبارياته المقبلة بالمجموعة.

تشكيل الزمالك أمام زد

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: عزت محمد، أحمد حسام، خالد السيد، محمد فرج.

خط الوسط: السيد أسامة، زياد مدحت، أحمد صفوت، حسام عاشور التقي، سيف جعفر.

خط الهجوم: أدهم حسيب.

دكة البدلاء: عمر عبد العزيز، محمود جهاد، محمد أسامة، معاذ محمد، عمر يسري، محمد عبد الونيس، ياسين موسى، أحمد إبراهيم، أحمد حسن.

تشكيل زد أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد سيد مزيكا.

خط الدفاع: محمد ربيعة، عبد الله بكري، موسى محمد، سامح إبراهيم.

خط الوسط: حمدي علاء، محمود أوكا، عبد الرحمن البانوبي.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، أحمد عاطف، مروان حجيج.

دكة البدلاء: علي لطفي، طارق علاء، مروان حجي، محمد حسين، محمد إبراهيم، محمود نبيل، محمد عز، أحمد عادل ميسي، رأفت خليل.

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

ويتواجد الزمالك وزد في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، إلى جانب أندية وادي دجلة وطلائع الجيش والاتحاد السكندري.