في دقيقة واحدة.. أحمد عاطف يسجل هدفين متتاليين ويصعق الزمالك بثنائية جديدة

شهدت مباراة الزمالك وزد المقامة على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، إثارة كبيرة بعدما نجح أحمد عاطف في تسجيل هدفين متتاليين لصالح زد خلال دقيقة واحدة فقط.

أحمد عاطف يضاعف معاناة الزمالك

وتمكن أحمد عاطف من استغلال حالة الارتباك في دفاع الزمالك، ليسجل الهدف الثاني لصالح زد، قبل أن يعود اللاعب نفسه بعد أقل من دقيقة ويضيف الهدف الثالث، ليضع فريقه في المقدمة بفارق كبير.

وجاءت ثنائية عاطف في توقيت صعب للغاية بالنسبة للزمالك، الذي كان يبحث عن العودة إلى المباراة وتعديل تأخره، قبل أن يتلقى صدمة جديدة بهدفين متتاليين.

زد يفرض سيطرته

وبهذه الثنائية، رفع زد رصيده من الأهداف في المباراة إلى ثلاثة، بعدما كان قد تقدم بهدف مروان حجيج في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

في المقابل، أصبح الزمالك مطالبًا برد فعل قوي خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، ومحاولة تقليص الفارق والعودة في النتيجة، بينما يسعى زد إلى الحفاظ على تفوقه وحسم أول ثلاث نقاط له في مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتأتي المباراة ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، في ظل اعتماد الزمالك على عدد من اللاعبين الشباب والعناصر البديلة خلال مشاركته في البطولة.