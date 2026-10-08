بشير التابعي يحدد نقاط قوة الأهلي وضعف الزمالك قبل القمة

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أشرف داري، مدافع الأهلي، يمتلك الخبرات الدولية التي تؤهله للمشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك، مشيرًا إلى وجود أفضلية بدنية للأهلي قبل المواجهة المرتقبة.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "أشرف داري لاعب دولي ويستطيع أنه يلعب مباراة القمة، نظرًا للخبرات اللي يمتلكها، وعموتة يراهن على تقديمه الإضافة لخط دفاع الأهلي".

وأضاف: "شيكوبانزا مش ورقة رابحة في الزمالك، ولا أعتمد عليه في مباراة القمة".

وتابع: "لاعيبة الزمالك مش في أفضل حالاتها البدنية، عكس لاعبي الأهلي اللي واقفين على رجليهم، وعندهم دكة بدلاء قوية".

وأوضح: "لاعيبة الزمالك حتى الآن مش جاهزين لا بدنيا ولا فنيا، ولا يوجد عندهم ضغوط، وعليهم إنهم يلعبوا مباراة القمة بتحرر، عشان محدش هيحاسبهم على أي نتيجة".