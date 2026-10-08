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ناقد رياضي: تواجد فتوح في مدرجات مباراة الزمالك وزد «رسالة».. ولقاء القمة خارج التوقعات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: تواجد فتوح في مدرجات مباراة الزمالك وزد «رسالة».. ولقاء القمة خارج التوقعات

أحمد فتوح
أحمد فتوح

رأى الناقد الرياضي عصام سالم أن حضور أحمد فتوح، لاعب الزمالك، لمباراة الفريق ضد زد في كأس عاصمة مصر هدفه إرساء رسالة من اللاعب لناديه.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «تواجد فتوح في مباراة الزمالك وزد اليوم بكأس الرابطة رسالة مهمة يريد أن يرسلها اللاعب لناديه».

وأضاف سالم أن اللاعب يريد من ناديه أن يقوم بتقديره من الناحية المادية والاستمرار مع صفوف الفريق.

وتطرق سالم للحديث عن أن لاعبي الزمالك كان عليهم أن يرتدوا شارات سواء اليوم خلال مباراة زد حدادًا على وفاة نصر إبراهيم.

ورأى عصام سالم أن الزمالك لم يخرج بمكاسب من مباراة الزمالك وزد، مشيرًا إلى أنه كان من الأفضل تطعيم تشكيل الزمالك بلاعبين من الفريق الأول من أجل إسناد مجموعة الناشئين.

وحول رأيه في مباراة القمة، قال عصام سالم: «مباراة القمة ستكون خارج التوقعات»، مشيرًا إلى أن الفريق الأفضل ليس شرطًا أن يفوز باللقاء خصوصًا أن الفريقين يحققان نتائج إيجابية لكن الأداء لكلاهما غير مقنع حتى الآن.

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