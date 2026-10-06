لا يقدم المردود الفني .. معتمد جمال يرحب برحيل أحمد فتوح عن الزمالك

وافق معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك ، على رحيل أحمد فتوح لاعب الفريق خلال الانتقالات القادمة، بسبب عدم تقديمه المردود الفني المطلوب منه.

وحسب تصريحات الناقد الرياضي محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: أن المفاجأة أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق، حينما سُئل عن رأيه في رحيل فتوح، رحب برحيل اللاعب، وقال إن اللاعب لا يُقدم للفريق المردود المنتظر منه.

وفي نفس السياق، وضع أحمد فتوح نجم نادي الزمالك عدة شروط لتمديد وتجديد عقده مع الفارس الأبيض، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالي وهو ما يجعله قادرا على التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

واشترط أحمد فتوح، الحصول على 30 مليون جنيه كراتب سنوي لتجديد تعاقده مع الزمالك بجانب الحصول على منحة تعاقد بقيمة 10 لـ15 مليون جنيه.

وطلب أحمد فتوح ، الحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة قبل توقيع العقود الجديدة للموافقة على الاستمرار مع الزمالك.

يأتى ذلك بعد رفض الزمالك عرضا من نادي أهلي بني غازي الليبي منذ أيام حيث وصل سعر بيع اللاعب لمليون دولار.

ويترقب أحمد فتوح مصيره مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب في الاستمرار لكن وفق الشروط المالية التي حددها لتحسين وضعه واستعادة تركيزه مع الفريق.