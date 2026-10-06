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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شروط أحمد فتوح لتجديد التعاقد مع الزمالك

أحمد فتوح
أحمد فتوح
عبدالله هشام

وضع أحمد فتوح نجم نادي الزمالك عدة شروط لتمديد وتجديد عقده مع الفارس الأبيض حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالي وهو ما يجعله قادرا على التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

واشترط أحمد فتوح الحصول على 30 مليون جنيه كراتب سنوي لتجديد تعاقده مع الزمالك بجانب الحصول على منحة تعاقد بقيمة 10 لـ15 مليون جنيه. 

وطلب أحمد فتوح الحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة قبل توقيع العقود الجديدة للموافقة على الاستمرار مع الزمالك.

ياتى ذلك بعد رفض الزمالك عرضا من نادي أهلي بني غازي الليبي منذ أيام حيث وصل سعر بيع اللاعب لمليون دولار.

ويترقب أحمد فتوح مصيره مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب في الاستمرار لكن وفق الشروط المالية التي حددها لتحسين وضعه واستعادة تركيزه مع الفريق.

مباراة الزمالك القادمة 

يستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لمباريات كأس عاصمة مصر ومسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد غدا الأربعاء 7 أكتوبر الجاري على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

كأس عاصمة مصر أحمد فتوح نادي الزمالك الزمالك فريق الزمالك

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