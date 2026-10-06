الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للقاء زد في كأس عاصمة مصر

يستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لمباريات كأس عاصمة مصر ومسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الأربعاء المقبل الموافق7 أكتوبر الجاري على ستاد المقاولون العرب، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، الدخول في معسكر مغلق بداية من اليوم الثلاثاء حتى مباراة القمة أمام الأهلي ببطولة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، إلى جانب أندية وادي دجلة وزد وطلائع الجيش والاتحاد السكندري.

وتقام بطولة كأس الرابطة المصرية بمشاركة 20 ناديًا من أندية الدوري المصري الممتاز، على أن تتنافس الفرق ضمن دور المجموعات قبل استكمال منافسات البطولة.