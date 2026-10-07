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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يحذر الزمالك من المعسكر الطويل قبل القمة: سلاح ذو حدين

شوبير
شوبير
علا محمد

حذر الإعلامي أحمد شوبير، من طول فترة المعسكر المغلق الذي دخله الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي، في مباراة القمة المرتقبة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير»: «الزمالك دخل معسكر مغلق من إمبارح الثلاثاء علشان ماتش القمة، وأنا شايف ده وقت كبير أوي وسلاح ذو حدين، لأن طول الفترة لحد الماتش يوم الأحد هتؤدي لملل وزهق عند اللعيبة».

وأشار شوبير إلى أن طول فترة المعسكر قبل المباراة قد يمثل تحديًا أمام الجهاز الفني للزمالك، في ظل ضرورة الحفاظ على تركيز اللاعبين وجاهزيتهم حتى موعد المواجهة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين.

ويدخل الأهلي والزمالك المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري، ورغبة كل طرف في حسم القمة لصالحه.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة «أون سبورت»، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة المصرية لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.

وتترقب جماهير الأهلي والزمالك المواجهة المرتقبة، خاصة في ظل أهمية المباراة للفريقين وتأثير نتيجتها على مشوارهما في بطولة الدوري المصري.

الإعلامي أحمد شوبير المعسكر المغلق الزمالك الأهلي بطولة الدوري المصري

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