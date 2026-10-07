شوبير: تعادل الأهلي في القمة «هيهز الدنيا».. والهزيمة هتعمل هزة كبيرة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، سيكون لها تأثير قوي على الفريقين، مشيرًا إلى أن تأثير الخسارة سيكون أكبر على الأهلي مقارنة بالزمالك.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك هيكون لها تأثير قوي، خاصة في النادي الأهلي. فوز الأهلي تمام 100 فل و14، وبالتوفيق لعموتة في اللي جاي، لو تعادل الدنيا هتتهز شوية، أما لو هزيمة الدنيا هتتهز كتير وهزة كبيرة».

وأضاف: «في الزمالك الأمر قد يكون أقل تكلفة، طبعًا لو كسب هيعملوا لمعتمد جمال تمثال في النادي، تعادل برضه حلو في ظل الظروف الحالية، الخسارة هتبدأ الجماهير تسخن، تقولك بقى مش هنقبل الخسارة من الأهلي تاني، فهيبقى فيه مشكلة بس مش قد المشكلة اللي هتكون في الأهلي في حالة الخسارة».

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري، ورغبة كل طرف في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، باستاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، بمشاركة عدد من نجوم وخبراء الكرة لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة للفريقين، في ظل تقارب النقاط والمنافسة المبكرة على صدارة جدول الدوري، إلى جانب التأثير المنتظر لنتيجتها على الأهلي والزمالك وجماهير الناديين.