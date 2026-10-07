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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يحذر من تأخر حسم أزمة إيقاف قيد الزمالك: الأمور بقت صعبة جدًا

الزمالك
الزمالك
محمد بدران

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات موقف نادي الزمالك من أزمة إيقاف القيد، مؤكدًا أن النادي الأبيض لا يزال يتمسك بالأمل في إنهاء الأزمة، رغم عدم تحديد جلسة للمحكمة حتى الآن.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «الكلام اللي بيتقال إن الزمالك رمى الفوطة في موضوع إيقاف القيد، هو أصلاً مفيش فوطة عشان تترمي، خلينا نتكلم بأمانة».

وأضاف: «الزمالك مستني الدنيا هتروح فين بس كده، هو لسه عنده أمل، حتى المحكمة لم تحدد أي جلسة حتى الآن، وإحنا خلاص في شهر 10، لازم تحدد شهر 12، الأمور بقت صعبة جدًا جدًا».

وتأتي تصريحات شوبير في ظل استمرار أزمة إيقاف القيد التي يواجهها الزمالك، مع ترقب موقف المحكمة والموعد الذي قد يتم خلاله نظر القضية، خاصة مع اقتراب الفترة المقبلة من الموسم وحاجة الفريق إلى تدعيم صفوفه.

الأهلي والزمالك يستعدان للقمة

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول المسابقة، ورغبة كل طرف في حسم المواجهة لصالحه والابتعاد خطوة في سباق المنافسة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر، باستاد القاهرة الدولي، في القمة رقم 133 التي تجمع الفريقين.

ويبحث الأهلي والزمالك عن تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، خاصة مع تساوي الفريقين في رصيد النقاط قبل انطلاق المواجهة.

القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون سبورت، مع تخصيص استوديو تحليلي لمتابعة اللقاء قبل وبعد صافرة النهاية، يضم عددًا من نجوم وخبراء الكرة لتحليل أداء الفريقين ومناقشة أبرز أحداث القمة.

الزمالك ايقاف القيد شوبير

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