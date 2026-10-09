رغم الاعتذار.. رونالدو يواجه شبح الإيقاف لمدة 6 أشهر

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، خطر الإيقاف لمدة تتراوح بين شهر و6 أشهر، على خلفية أزمته الأخيرة مع منتخب البرتغال، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية.

كريستيانو

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو تعرض بالفعل لإيقاف تلقائي وفقًا للوائح الاتحاد، رغم اعتذاره في بيان مطول، موضحة أن المجلس التأديبي سيحسم مدة العقوبة بعد مراجعة تفاصيل الواقعة وأخذ اعتذاره في الاعتبار.

وفي سياق متصل، حرصت جماهير النصر السعودي على دعم قائد الفريق، من خلال رفع تيفو خاص خلال مواجهة الدرعية، المقامة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وجاءت هذه اللفتة الجماهيرية في ظل الأزمة الأخيرة التي دخل فيها رونالدو مع منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي الماضية، والتي غادر على إثرها معسكر المنتخب.

وشهد تشكيل النصر أمام الدرعية وجود كريستيانو رونالدو أساسيًا، ليعود إلى المشاركة مع فريقه بعد الأزمة التي تصدرت المشهد الرياضي.

موقف النصر والدرعية في جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.

في المقابل، يأتي الدرعية في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر لتحسين موقعه في جدول الترتيب.