لاعب واحد يرفع فريقا بالكامل.. إشادة تركية بصلاح بعد التتويج بجائزة لاعب الشهر

أشاد ألبير، مراسل نادي فنربخشة، بالمستوى الذي يقدمه النجم محمد صلاح، بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر في الدوري التركي، مؤكدًا أن تأثيره مع فريقه ظهر بصورة قوية منذ بداية مشواره.

محمد صلاح

وقال ألبير، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لم يتوقع أن يكون أداء محمد صلاح بهذا التأثير الكبير منذ البداية، مشيرًا إلى أنه كان يعتقد أن النجم المصري سيحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم والوصول تدريجيًا إلى المستوى الذي اعتاد الجمهور رؤيته به.

وأضاف أن مباراة جالطة سراي كانت نموذجًا واضحًا لقدرات صلاح، بعدما أظهر اندفاعًا هجوميًا خطيرًا، ونجح في تقديم أداء لافت، معتبرًا أن لاعبًا واحدًا بحجم النجم المصري يمكنه رفع مستوى فريقه بالكامل إلى مستوى جديد.

وأوضح مراسل فنربخشة أن الفريق تمكن من تحقيق الفوز في مباراة مهمة للغاية رغم حداثة تولي مدربه المسؤولية، وبعد يومين أو ثلاثة فقط من التدريبات، مشيرًا إلى أن تسجيل محمد صلاح ثلاثة أهداف «هاتريك» في تلك المواجهة كان استعراضًا للقوة وإثباتًا لقدراته الكبيرة.