الجمعية العمومية لنادي الزهور تفوض مجلس الإدارة في جدول الأعمال

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزهور الرياضي التي أقيمت اليوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر، عن تفويض الجمعية العمومية لنادي الزهور لمجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، في جدول الأعمال، وذلك نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة الجمعية العمومية.

وأعلن المستشار أحمد سعد أن الجمعية العمومية شهدت اليوم حضور عدد 3516 عضو قاموا بالتسجيل في الكشوف ليكتمل النصاب القانوني الذي كان يتطلب حضور 2000 من أعضاء النادي الذين لهم حق التسجيل بينما شهد اجتماع مناقشه جدول الاعمال حضور 141 عضواً فقط وهو عدد أقل من النصاب القانوني المقرر بعدد 1000 عضو لإقامة الاجتماع وبذلك يفوض اعضاء الجمعية العمومية مجلس الإدارة في باقي البنود عدا الميزانية والحساب الختامي حيث يتم احالتهما للجهة الادارية المختصة وارسالهما للجهاز المركزي للمحاسبات.

إشراف قضائي كامل

وأقيمت الجمعية العمومية بنادي الزهور بإشراف قضائي كامل، وبحضور واشراف مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ووزارة الشباب والرياضة؛ حيث مثل اللجنة القضائية كل من: المستشار احمد سعد، والمستشار محمد عباس، والمستشار عصام غنيم.

مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة

فيما مثل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة كل من: دكتور محمود فوزي مدير المديرية، ودكتور محمد سعيد وكيل المديرية، ودكتور ايمن الفوال مدير ادارة الهيئات، ودكتورة صفاء صبحي الإدارة العامة للهيئات بالإضافة الى دكتور أحمد عادل ممثل وزارة الشباب والرياضة.

وجاء ذلك بحضور المستشار محمد الدمرداش – رئيس النادي، المستشار إيهاب الشريطي – نائب رئيس النادي، الأستاذ علي عادل – أمين الصندوق، المهندس أحمد أسامة – أمين الاستثمار، وأعضاء المجلس: الأستاذة رنا فوزي، المهندس محمد عبد السلام، الدكتور المهندس أيمن بيرم، الكابتن ياسر حفني، اللواء الدكتور المهندس حازم حسن، المهندس مصطفى تعلب، الدكتورة آية شريف، المهندس علي إسماعيل عبد الغفار، اللواء الدكتور المهندس عمرو عبد العزيز، مع تواجد الدكتور أحمد الشافعي - المدير التنفيذي.

الشكر للجمعية العمومية

وفي ختام اليوم وجه المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي الشكر للجمعية العمومية على ثقتها في مجلس الإدارة، كما تقدم بالتحية والتقدير للهيئة القضائية الموقرة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ووزارة الشباب والرياضة والذين قاموا بالاشراف على الجمعية العمومية وساهموا في نجاح اليوم وخروجه بالشكل الأمثل الذي يليق بأعضاء النادي.

وقال الدمرداش ان تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة هو شرف كبير وفي نفس الوقت مسؤولية تدفعنا للاستمرار في منظومة النجاح ونعدكم باستكمال برنامج مجلس الادارة الذي بدأناه، نحن على العهد باقون.. الحمد لله قد وفينا، ونتمنى دائما ان نكون قد وفينا بالقسم الاكبر

من برنامجنا الانتخابي.

واختتم الدمرداش كلمته بتوجيه الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا اليوم وظهوره بأفضل صورة تليق باسم مادي الزهور وتعاون الجهاز الاداري والجهاز التنفيذي وكافة العاملين بالنادي.