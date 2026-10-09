انطلاق الجمعية العمومية لنادي الزهور

انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 9 اكتوبر الجمعية العمومية العادية لنادي الزهور بمدينة نصر، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة لاستقبال الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتسجيل، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة المدرجة على جدول الأعمال الخاص باجتماع العام الحالي.

وتقام الجمعية بإشراف قضائي كامل، بحضور وإشراف مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ووزارة الشباب والرياضة.

واستعد مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش بالشكل الأمثل لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية، حيث قامت الإدارة التنفيذية والإدارية والطبية في النادي بكافة التجهيزات تحت اشراف مجلس الإدارة ليخرج اليوم بشكل يليق بأعضاء نادي الزهور، حيث تم تجهيز الصالات بكافة الاحتياجات لتسهيل عملية التسجيل بالإضافة لتجهيزات طبية على أعلى مستوى بتواجد سيارة اسعاف والهلال الأحمر مع اللجنة الطبية بالنادي.

وكالمعتاد تواجد المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية منذ الصباح الباكر في النادي لاستقبال الأعضاء والترحيب بهم حيث اعتاد أعضاء نادي الزهور على اعتبار هذا اليوم تجمع عائلي كبير يستمتع فيه الجميع.

وتشهد الجمعية العمومية لنادي الزهور مناقشة عدداً من البنود التي تتعلق بالشؤون المالية والإدارية والتنظيمية للنادي، في إطار متابعة أعمال مجلس الإدارة واعتماد الخطط المستقبلية الخاصة بالأنشطة المختلفة خلال الفترة المقبلة.

إجراءات التسجيل وحضور الأعضاء

وأعلن النادي أن عملية تسجيل الأعضاء تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، مع التوقف لمدة ساعة خلال وقت صلاة الجمعة، على أن يتم التسجيل باستخدام بطاقة العضوية للعام 2025 - 2026 وبطاقة الرقم القومي.