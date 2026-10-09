موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقنوات الناقلة

يخوض فريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مواجهة مرتقبة أمام نظيره سامسون سبور، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري التركي، في لقاء يسعى خلاله الفريق إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والتقدم في جدول الترتيب.

وتقام المباراة على ملعب سامسون الجديد، وسط اهتمام جماهيري كبير بمتابعة النجم المصري محمد صلاح، الذي يأمل في مواصلة تألقه والمساهمة في قيادة فريقه نحو تحقيق انتصار جديد في مشواره بالمسابقة.

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور

من المقرر أن تقام مباراة سامسون سبور ضد طرابزون سبور، يوم السبت الموافق 10 أكتوبر، على ملعب سامسون الجديد، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويدخل طرابزون سبور المواجهة بطموح حصد النقاط الثلاث، من أجل الاقتراب من مراكز المقدمة ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري التركي.

موقف محمد صلاح من مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور

تحظى مواجهة طرابزون سبور وسامسون سبور باهتمام خاص من الجماهير المصرية، في ظل متابعة أداء محمد صلاح مع الفريق التركي، وسط آمال بمواصلة تقديم المستويات المميزة خلال منافسات الموسم الحالي.

ويتطلع النجم المصري إلى تعزيز حصيلته التهديفية والمساهمة في صناعة الأهداف خلال اللقاء، بما يساعد فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه ومواصلة التقدم في جدول المسابقة.

ترتيب طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي

يدخل الفريقان المباراة بطموحات مختلفة، وفقًا لموقفهما في جدول ترتيب الدوري التركي، إذ يحتل سامسون سبور المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط، بينما يأتي طرابزون سبور في المركز السابع برصيد 10 نقاط.

ويسعى طرابزون سبور إلى استغلال تفوقه في عدد النقاط لتحقيق الفوز والاقتراب من فرق المقدمة، في حين يأمل سامسون سبور في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وسامسون سبور

من المقرر أن تُنقل مباراة سامسون سبور وطرابزون سبور عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقلة لمنافسات الدوري التركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقًا للمعلومات الواردة بشأن البث التلفزيوني للمباراة، تُذاع المواجهة عبر قناة beIN SPORTS XTRA 1، ليتمكن المشاهدون من متابعة أحداث اللقاء.



