الأهلي يبدأ معسكره اليوم استعدادًا للقمة.. والزمالك يواصل التدريبات

تتواصل استعدادات قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، لخوض مباراة القمة المرتقبة في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط رغبة من الجهازين الفنيين في تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل المواجهة المنتظرة.

ويبدأ الأهلي، بقيادة المدير الفني الحسين عموتة، معسكره المغلق اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الأحد 11 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، وفقًا لما أعلنه وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي، بشأن دخول الفريق معسكرًا قبل المباراة بـ48 ساعة.

ويستهدف الجهاز الفني للأهلي استغلال المعسكر لزيادة التركيز بين اللاعبين، والعمل على تنفيذ الجوانب الفنية والخططية، مع وضع اللمسات الأخيرة على خطة مواجهة الغريم التقليدي، في ظل أهمية حصد نقاط المباراة ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

على الجانب الآخر، يواصل الزمالك استعداداته تحت قيادة معتمد جمال، بعدما أغلق الجهاز الفني صفحة مباراة زد في كأس عاصمة مصر، وبدأ التركيز على مواجهة الأهلي، مع العمل على تجهيز العناصر المتاحة فنيًا وبدنيًا.

وفرض الجهاز الفني للزمالك حالة من السرية على معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع تحذيرات من تصوير التدريبات أو تسريب تفاصيل التحضيرات، في إطار الحفاظ على تركيز اللاعبين قبل القمة.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تكثيف العمل الفني داخل معسكري الفريقين، لحسم التفاصيل الأخيرة المتعلقة بالتشكيل وطريقة اللعب، قبل المواجهة التي تحظى باهتمام جماهيري كبير.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الأحد 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.