محمد صلاح يتصدر التشكيلة المثالية لأفريقيا في القرن الـ21 |القائمة كاملة

تصدر النجم المصري محمد صلاح التشكيلة المثالية لأفضل لاعبي قارة أفريقيا في القرن الحادي والعشرين، التي نشرها موقع «SCORE90» بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وضمت مجموعة من أبرز نجوم الكرة الأفريقية الذين تركوا بصمة واضحة في الملاعب الأوروبية والعالمية.

وشهدت القائمة حضور عدد من أساطير كرة القدم الأفريقية، يتقدمهم الكاميروني صامويل إيتو، والسنغالي ساديو ماني، والإيفواري يايا توريه، والمغربي أشرف حكيمي، في تشكيلة جمعت بين نجوم الجيل الحالي والأسماء التاريخية التي صنعت أمجاد القارة السمراء.

محمد صلاح يقود هجوم التشكيلة المثالية لأفريقيا

جاء محمد صلاح على رأس الخط الأمامي في التشكيلة المثالية لأفضل لاعبي أفريقيا خلال القرن الـ21، إلى جانب الكاميروني صامويل إيتو والسنغالي ساديو ماني، تقديرًا للمستويات المميزة التي قدمها الثلاثي خلال مسيرتهم الاحترافية.

ويعكس اختيار قائد منتخب مصر المكانة الكبيرة التي وصل إليها في كرة القدم العالمية، بعدما حقق نجاحات بارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدم مستويات لافتة بقميص ليفربول، محققًا العديد من الإنجازات والأرقام التهديفية المميزة، قبل انتقاله إلى نادي طرابزون سبور التركي، وفقًا لما ورد في التقرير.

كما ضمت القائمة صامويل إيتو، أحد أبرز المهاجمين في تاريخ القارة الأفريقية، والذي تألق بقميصي برشلونة وإنتر ميلان، إلى جانب ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، الذي حقق نجاحات عديدة مع ليفربول وبايرن ميونيخ، فضلًا عن إنجازاته الدولية.

يايا توريه وإيسيان وأوكوتشا في خط الوسط

وفي خط الوسط، اختار موقع «SCORE90» ثلاثة من أبرز اللاعبين الأفارقة، وهم الإيفواري يايا توريه، والغاني مايكل إيسيان، والنيجيري جاي جاي أوكوتشا، لما امتلكوه من قدرات فنية وإمكانات مميزة خلال مسيرتهم الكروية.

ويعد يايا توريه أحد أبرز لاعبي الوسط في تاريخ الكرة الأفريقية، بعدما تألق مع برشلونة ومانشستر سيتي، وحقق العديد من الألقاب خلال مشواره الاحترافي.

كما اشتهر مايكل إيسيان بقوته البدنية وقدراته الدفاعية والهجومية، وترك بصمة واضحة خلال تجربته مع تشيلسي الإنجليزي.

أما جاي جاي أوكوتشا، فكان أحد أبرز نجوم الكرة النيجيرية، واشتهر بمهاراته الفردية الاستثنائية وقدرته على المراوغة وصناعة الفرص، ليحجز مكانه ضمن التشكيلة المثالية للقارة.

أشرف حكيمي يقود خط الدفاع

وضمت التشكيلة المثالية في الخط الخلفي المغربي أشرف حكيمي، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والإيفواري كولو توريه، والكاميروني بينوا أسو إيكوتو، في مجموعة تجمع بين القوة الدفاعية والسرعة والخبرة.

ويبرز أشرف حكيمي بوصفه أحد أبرز نجوم الكرة الأفريقية في الجيل الحالي، بعدما قدم مستويات مميزة مع الأندية الأوروبية، وحقق حضورًا مؤثرًا مع منتخب المغرب.

في المقابل، فرض كاليدو كوليبالي اسمه ضمن أبرز المدافعين الأفارقة خلال السنوات الأخيرة، فيما امتلك كولو توريه مسيرة حافلة في الملاعب الإنجليزية، بعدما ارتدى قمصان أندية كبيرة، من بينها أرسنال ومانشستر سيتي.

كما جاء الكاميروني بينوا أسو إيكوتو ضمن رباعي الدفاع، بعدما خاض تجارب احترافية في عدد من الأندية الأوروبية، وبرز في مركز الظهير الأيسر.

إدوارد ميندي يحرس مرمى التشكيلة المثالية

وفي مركز حراسة المرمى، وقع الاختيار على السنغالي إدوارد ميندي، الذي لمع اسمه خلال تجربته مع تشيلسي الإنجليزي، وساهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021، قبل انتقاله إلى الدوري السعودي.

وبذلك، ضمت التشكيلة المثالية لأفضل لاعبي أفريقيا في القرن الحادي والعشرين، وفقًا لموقع «SCORE90»، 11 لاعبًا من أبرز نجوم القارة، يتقدمهم محمد صلاح في الخط الأمامي، إلى جانب مجموعة من الأسماء التي حققت إنجازات بارزة على مستوى الأندية والمنتخبات.

التشكيلة المثالية لأفريقيا في القرن الـ21

وجاءت التشكيلة التي نشرها موقع «SCORE90» على النحو التالي: