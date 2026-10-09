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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي عبد الغني يطرح سؤالًا بشأن عودة أليو ديانج إلى الأهلي حال رحيله عن فالنسيا

اليو ديانج
اليو ديانج
ميرنا محمود

طرح مجدي عبد الغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، سؤالا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن إمكانية عودة المالي أليو ديانج إلى صفوف الفريق الأحمر، حال بيعه من جانب نادي فالنسيا.

وتساءل مجدي عبد الغني عن رغبة جماهير الأهلي في استعادة خدمات ديانج، في حال رحيله عن النادي الإسباني، ليفتح الباب أمام تفاعل الجماهير حول إمكانية عودة اللاعب مجددا إلى القلعة الحمراء.


ويأتي ملف ديانج ضمن تحركات فالنسيا لإدارة قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذ قد يلجأ النادي إلى الاستغناء عن بعض اللاعبين من أجل خفض تكاليف الرواتب، قبل التحرك لإبرام تدعيمات جديدة.

وكان ديانج قد انتقل إلى فالنسيا بعد تجربته مع النادي الأهلي، حيث خاض عدة مواسم بقميص الفريق الأحمر، ونجح في حصد العديد من البطولات المحلية والقارية، قبل خوض تجربة الاحتراف في الدوري الإسباني.

وتترقب جماهير فالنسيا موقف ديانج خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم، أم ستتجه إدارة النادي إلى إنهاء تجربته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

مجدي عبد الغني الأهلي المالي أليو ديانج ديانج

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