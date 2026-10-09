غلق باب التسجيل والإعلان عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزهور

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزهور الرياضي، عن غلق باب التسجيل والذي بدأ في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر واستمر حتى السابعة مساءً، كما أعلنت اللجنة القضائية عن اكتمال النصاب القانوني للموقعين في كشوف حضور الجمعية العمومية.

ويكون النصاب القانوني صحيحًا بحضور الفين عضو على الأقل من الأعضاء، الذين لهم حق الحضور.

إشراف قضائي كامل

وتقام الجمعية العمومية بنادي الزهور بإشراف قضائي كامل، وبحضور واشراف مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وزارة الشباب والرياضة؛ حيث يمثل اللجنة القضائية كل من: المستشار احمد سعد، والمستشار محمد عباس، والمستشار عصام غنيم.

مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة

فيما يمثل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة كل من: دكتور محمود فوزي مدير المديرية، ودكتور محمد سعيد وكيل المديرية، ودكتور ايمن الفوال مدير ادارة الهيئات، ودكتورة صفاء صبحي الإدارة العامة للهيئات بالإضافة الى دكتور أحمد عادل ممثل وزارة الشباب والرياضة.

كافة التجهيزات

واستعد مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش بالشكل الأمثل لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية حيث قامت الإدارة التنفيذية والإدارية والطبية في النادي بكافة التجهيزات تحت اشراف مجلس الإدارة ليخرج اليوم بشكل يليق بأعضاء نادي الزهور، حيث تم تجهيز الصالات بكافة الاحتياجات لتسهيل عملية التسجيل بالإضافة لتجهيزات طبية على أعلى مستوى بتواجد سيارة اسعاف والهلال الأحمر مع اللجنة الطبية بالنادي.

وكالمعتاد تواجد المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية منذ الصباح الباكر في النادي لاستقبال الأعضاء والترحيب بهم حيث اعتاد أعضاء نادي الزهور على اعتبار هذا اليوم تجمع عائلي كبير يستمتع فيه الجميع.

توافد أعضاء نادي الزهور

وتواصل توافد أعضاء نادي الزهور إلى المقر الرئيس بمدينة نصر طوال اليوم للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية لعام 2026، وسط تنظيم متكامل لتيسير إجراءات الدخول والمشاركة.

وشهدت مقار الاستقبال قيام الأعضاء بالتوقيع في كشوف الحضور واستكمال الإجراءات المقررة، في أجواء منظمة تعكس حرص النادي على توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان انتظام سير الجمعية وحسن استقبال السادة الأعضاء.

وجاء ذلك بحضور المستشار محمد الدمرداش – رئيس النادي، المستشار إيهاب الشريطي – نائب رئيس النادي، الأستاذ علي عادل – أمين الصندوق، المهندس أحمد أسامة – أمين الاستثمار، وأعضاء المجلس: الأستاذة رنا فوزي، الدكتور المهندس أيمن بيرم، الكابتن ياسر حفني، اللواء الدكتور المهندس حازم حسن، المهندس مصطفى تعلب، الدكتورة آية شريف، المهندس علي إسماعيل عبد الغفار، اللواء الدكتور المهندس عمرو عبد العزيز، مع تواجد الدكتور أحمد الشافعي - المدير التنفيذي.