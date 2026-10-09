بمشاركة 50 دولة و600 رامٍ ورامية.. مصر تفتتح كأس العالم للرماية في العاصمة الجديدة

شهد الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مراسم افتتاح بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الجديدة، بمشاركة 50 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية من مختلف أنحاء العالم، في واحدة من أبرز البطولات الدولية المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للرماية.

وشهد حفل الافتتاح حضور لوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وحازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، إلى جانب عدد من قيادات القوات المسلحة، والمسؤولين الرياضيين، وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الدولية والأفريقية والمصرية للرماية، وممثلي المؤسسات الرياضية.

جوهر نبيل: استضافة البطولة تعكس الإمكانات الرياضية والقدرات التنظيمية لمصر

أكد الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر لهذا الحدث الرياضي الدولي بالعاصمة الجديدة تعكس ما تمتلكه الدولة المصرية من إمكانات وبنية تحتية رياضية متطورة، وقدرات تنظيمية تؤهلها لاستضافة كبرى البطولات العالمية، مشيرًا إلى أن استضافة مثل هذه الأحداث تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضور مصر على الساحة الرياضية الدولية، وتوسيع آفاق التعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تواصل دعم الاتحادات الرياضية المصرية، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير مختلف الألعاب، بما يسهم في الارتقاء بمستوى اللاعبين واللاعبات، وإعداد أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الدولية وتحقيق الإنجازات التي تليق باسم مصر.

وأشار جوهر نبيل إلى أن استضافة البطولة بالعاصمة الجديدة، في ظل ما تشهده من تطور في المنشآت الرياضية، تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في البنية التحتية الرياضية والاستفادة منها في استضافة الفعاليات الكبرى، بما يعزز السياحة الرياضية ويدعم مكانة مصر وجهةً لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية.

لوتشيانو روسي يشيد بتطور الرماية المصرية ويثمن جهود التنظيم

من جهته، أعرب لوتشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، عن سعادته بوجوده في مصر، مشيدًا بالتطور الذي تشهده رياضة الرماية المصرية، والجهود المبذولة للارتقاء باللعبة وتعزيز مكانة مصر على خريطة الرماية الدولية.

ووجّه رئيس الاتحاد الدولي للرماية، الشكر والتقدير إلى الدولة المصرية على استضافة بطولة كأس العالم للرماية للمسدس والبندقية، مثمنًا دعم وزارة الشباب والرياضة للرياضة والرياضيين.

كما أشاد بجهود الاتحاد المصري للرماية، برئاسة حازم حسني، في تنظيم البطولة واستقبال الوفود المشاركة وتوفير الأجواء المناسبة للمنافسات.

وأكد روسي أن مصر تمتلك إمكانات تنظيمية وبنية تحتية رياضية متميزة، لافتًا إلى أن التطور الذي شهدته الرماية المصرية يعكس حجم العمل المبذول لتطوير اللعبة ودعم أبطالها، ومقدراً التعاون القائم بين الاتحادين الدولي والمصري للرماية.

ورحب رئيس الاتحاد الدولي بجميع الوفود واللاعبين المشاركين، متمنياً لهم منافسات قوية وأداءً متميزاً، وأن تسهم البطولة في تعزيز التواصل بين أسرة الرماية الدولية وتبادل الخبرات بين اللاعبين والاتحادات المختلفة.

حازم حسني: استضافة كأس العالم تؤكد قدرة مصر على تنظيم كبرى البطولات الدولية

رحّب حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، بجميع الوفود المشاركة في البطولة، معرباً عن اعتزازه باستضافة هذا الحدث الرياضي الدولي على أرض مصر، التي تفتح أبوابها دائمًا لاستقبال الأشقاء والأصدقاء من مختلف دول العالم.

ووجّه حسني التحية والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الدولي للرماية، وقيادات القوات المسلحة، والشخصيات الرياضية، وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الدولية والأفريقية والمصرية للرماية، مثمناً حضورهم ومشاركتهم في افتتاح البطولة.

وأكد رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية أن استضافة كأس العالم للرماية تمثل فرصة مهمة لتأكيد قدرة مصر على تنظيم كبرى المنافسات الرياضية الدولية، وتعكس ما تمتلكه من إمكانات وخبرات تنظيمية، إلى جانب حرص الاتحاد المصري للرماية على مواصلة تطوير اللعبة وتوفير أفضل الظروف أمام اللاعبين واللاعبات للمنافسة وتحقيق الإنجازات.

وأعرب حازم حسني عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة، وللتعاون مع الاتحاد الدولي للرماية، مؤكداً أن نجاح البطولات الدولية يقوم على تكاتف جهود المؤسسات والجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد، بما يليق باسم مصر ومكانتها الرياضية.

منافسات عالمية على أرض مصر

وتأتي استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية 2026، في إطار استضافتها للأحداث الرياضية الدولية الكبرى، بما يتيح للاعبين واللاعبات من مختلف الدول التنافس في أجواء احترافية، ويعزز فرص تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية بين الاتحادات المشاركة.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية بين نخبة من أبطال الرماية على مستوى العالم، في مسابقتي المسدس والبندقية، وسط تطلعات إلى خروج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة مصر الرياضية وقدرتها على استضافة البطولات الدولية الكبرى.