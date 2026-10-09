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استعدادا لمباراة القمة.. انتظام شيكو بانزا وعدي الدباغ وآدم كايد في تدريبات الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استعدادا لمباراة القمة.. انتظام شيكو بانزا وعدي الدباغ وآدم كايد في تدريبات الزمالك

تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك
أ ش أ

اكتملت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في مسابقة الدوري، بمشاركة الأنجولي شيكو بانزا والفلسطينيين عدي الدباغ وآدم كايد في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة.

وانتظم الثلاثي في معسكر الفريق اليوم، قبل أن يشارك اللاعبون في التدريبات الجماعية استعدادا للقاء القمة المرتقب.

جدير بالذكر أن شيكو بانزا شارك مع منتخب أنجولا في مباراتي مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، في حين شارك الدباغ وكايد مع منتخب فلسطين في دورة ودية بالصين.

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية في بداية مران اليوم، وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة، وتضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وبعدها، ركز الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على الجوانب الفنية، وقام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية، لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء الأهلي يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

صفوف الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك الأنجولي شيكو بانزا

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