جاري نيفيل يحذر من تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي: الجحيم سينفتح

حذر جاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق والمحلل الرياضي الحالي، من تداعيات تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في ظل استمرار الجدل حول القضية المتعلقة باتهامات بارتكاب مخالفات مالية جسيمة من جانب النادي خلال سنوات سابقة.

وطالب نيفيل بضرورة حسم القضية قبل فبراير أو مارس المقبلين، معتبرًا أن تأخر القرار إلى ما بعد نهاية الموسم قد يثير أزمة كبيرة، إذا نجح مانشستر سيتي في رفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر مايو.

نيفيل: سيكون من الصعب مشاهدة سيتي يتوج باللقب

وتحدث نيفيل عن القضية خلال ظهوره في برنامج «أوفرلاب ديلي»، بحسب ما نقلته صحيفة «ذا صن» البريطانية، مؤكدًا أن حسم الملف قبل نهاية الموسم يمثل أمرًا مهمًا لتجنب المزيد من الجدل.

وقال نجم مانشستر يونايتد السابق: «سيكون من الصعب للغاية مشاهدة مانشستر سيتي وهو يفوز بالدوري هذا العام».

وأضاف: «إذا رفع مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو، فأعتقد أن الجحيم سينفتح. أظن أن هذا الأمر يجب أن يتم التعامل معه بحلول فبراير أو مارس».

وتعكس تصريحات نيفيل مخاوفه من أن يؤدي تأخر حسم القضية إلى تصاعد الجدل حول شرعية المنافسة على اللقب، في حال تُوّج مانشستر سيتي بالبطولة قبل صدور قرار نهائي بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

اتهامات مالية تطارد مانشستر سيتي

ويواجه مانشستر سيتي تداعيات قضية تتعلق باتهامات بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز على مدار تسعة مواسم، إلى جانب اتهامات مرتبطة بعدم التعاون الكامل مع التحقيقات التي أجرتها رابطة الدوري.

وتتضمن القضية عددًا كبيرًا من الاتهامات المتعلقة بالإفصاحات المالية والالتزامات التنظيمية للنادي، وسط تقارير تحدثت عن مخالفات مالية واسعة النطاق خلال فترة طويلة.

في المقابل، ينفي مانشستر سيتي ارتكاب أي مخالفات، ويتمسك بموقفه القانوني، مؤكدًا عزمه الدفاع عن نفسه والطعن في الاتهامات الموجهة إليه عبر الإجراءات القانونية.

وتتداول تكهنات بشأن العقوبات المحتملة، إذا انتهت الإجراءات إلى ثبوت مخالفات تستوجب العقاب، ومن بينها خصم نقاط من رصيد الفريق أو فرض غرامات مالية كبيرة، لكن طبيعة العقوبة وحجمها يظلان مرتبطين بالقرارات الرسمية النهائية.

جاري نيفيل يشكك في اجتياز سيتي اختبار الملاك والمساهمين

ولم تتوقف تصريحات نيفيل عند المطالبة بتسريع حسم القضية، إذ تطرق أيضًا إلى اختبار الملاك والمساهمين المعتمد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مستندًا إلى خبرته في إدارة الأندية وملكيته لنادي سالفورد سيتي.

وقال نيفيل: «بصفتي مالكًا ومديرًا، وأنا على دراية بالمعايير الفعلية لهذا الاختبار.. إذا كان هو نفس الاختبار الذي يتعين علي اتباعه لكي أكون مديرًا ومالكًا، فسوف يفشلون فيه. الأمر بهذه البساطة».

وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقب فيه الوسط الرياضي تطورات القضية، التي تُعد من أبرز الملفات التنظيمية في كرة القدم الإنجليزية، نظرًا لما قد يترتب عليها من تداعيات على مانشستر سيتي ومنافسات الدوري.

ومع استمرار الإجراءات القانونية وتمسك النادي بنفي الاتهامات، يبقى موعد صدور القرار النهائي والعقوبات المحتملة غير محسومين، بينما يصر نيفيل على ضرورة إنهاء الملف قبل الوصول إلى المراحل الحاسمة من سباق اللقب.