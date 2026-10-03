عقوبات محتملة تهدد مانشستر سيتي بسبب القضية المالية.. الاستبعاد من الدوري وارد

يواجه نادي مانشستر سيتي احتمالية توقيع عقوبات قوية على خلفية القضية المالية المثارة ضده، في ظل استمرار النزاع بين النادي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب ما ورد في تقارير صحفية، فإن القضية تتعلق بـ115 اتهامًا موجهًا إلى مانشستر سيتي، مع تداول تقارير عن ثبوت مخالفات في عدد كبير منها، إلا أن العقوبات النهائية لم تُحسم حتى الآن.

وأشار الصحفي البريطاني دنكان كاستلز إلى أن العقوبات المحتملة قد تتضمن استبعاد مانشستر سيتي من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب إمكانية رفض قبول النادي في أي من درجات الدوري الإنجليزي.

كما قد تشمل الإجراءات المحتملة عقوبات بحق ملاك النادي وأعضاء مجلس الإدارة، فضلًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات بحق بعض المسؤولين، وفقًا لما تسمح به لوائح المسابقة.

وتظل العقوبات المرتقبة مرتبطة بمسار القضية ونتائج الإجراءات القانونية، سواء بالتوصل إلى تسوية بين مانشستر سيتي ورابطة الدوري الإنجليزي أو استمرار النزاع والتصعيد بين الطرفين.