ماريسكا يرفض التعليق على إدانة مانشستر سيتي ماليًا: أثق في النادي وننتظر نتيجة الاستئناف

رفض إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الخوض في تفاصيل الاتهامات المتعلقة بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا ثقته الكاملة في إدارة النادي، وضرورة انتظار نتيجة الاستئناف قبل إصدار أي أحكام نهائية.

وجاءت تصريحات ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة مانشستر سيتي وليفربول، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفاصيل اتهامات مانشستر سيتي بانتهاك القواعد المالية

بحسب التقرير، خلصت لجنة مستقلة إلى إدانة مانشستر سيتي بمخالفات خطيرة تتعلق بالقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الفترة الممتدة من موسم 2009-2010 وحتى موسم 2017-2018.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة اعتبرت أن النادي أبرم عقودًا وهمية مع عدد من شركائه التجاريين، ضمن مخطط لتمويل النادي بصورة غير مباشرة، بهدف تضخيم إيراداته بشكل مصطنع بقيمة وصلت إلى 830 مليون جنيه إسترليني.

وفي المقابل، يواصل مانشستر سيتي إنكار ارتكاب أي مخالفات، ويتمسك بموقفه القانوني في القضية، في انتظار حسم إجراءات الاستئناف.

كما وصف فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي للنادي، الإجراءات المتخذة ضد مانشستر سيتي بأنها تستند إلى ما اعتبره نظرية مؤامرة من جانب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خلال رسالة مصورة وجهها إلى اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.

ماريسكا: أثق في مانشستر سيتي وعلينا احترام الإجراءات

وقال ماريسكا خلال المؤتمر الصحفي: «أتفهم الأسباب التي جعلت معظمكم هنا، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو ما قلته سابقًا بالفعل. هناك عملية جارية حاليًا، وأنا أثق تمامًا بالنادي في هذه اللحظة؛ هذا كل ما يمكنني قوله بهذا الشأن».

وأضاف المدير الفني لمانشستر سيتي: «أنا أثق بالنادي لأنني أثق بالأشخاص فيه؛ وهذا هو السبب الذي دفعني للانضمام إليه».

وشدد ماريسكا على ضرورة عدم استباق الأحداث، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية لا تزال مستمرة، وأن الحديث عن النتائج المحتملة للاستئناف سيكون سابقًا لأوانه.

وقال: «ماذا سيحدث في حال الفوز بالاستئناف؟ نحن نحاول التنبؤ بالمستقبل، ولا نعلم ما الذي سيحمله لنا. كل ما يمكنني قوله هو أنه علينا احترام الإجراءات؛ فهناك استئناف جارٍ حاليًا، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور».

هل يرحل ماريسكا إذا هبط مانشستر سيتي؟

وتطرق المؤتمر الصحفي إلى مستقبل ماريسكا مع مانشستر سيتي، بعدما وُجه إليه سؤال بشأن إمكانية استمراره في منصبه حال تعرض النادي لعقوبة الهبوط.

ورد المدرب قائلًا: «لا يوجد نادٍ آخر في العالم أود التواجد فيه؛ فأنا سعيد وفخور للغاية بوجودي هنا، وقلت ذلك منذ اليوم الأول».

وتعكس تصريحات ماريسكا تمسكه بالاستمرار مع الفريق، رغم حالة الجدل المحيطة بالقضية المالية والسيناريوهات المحتملة للعقوبات.

ماريسكا يستعيد ذكريات ثلاثية مانشستر سيتي

وتحدث ماريسكا عن الفترة التي قضاها سابقًا داخل مانشستر سيتي، مستعيدًا ذكريات الموسم التاريخي الذي توج خلاله الفريق بالثلاثية.

وقال: «كانت آخر مرة تواجدت فيها هنا خلال موسم تحقيق الثلاثية. أدرك حجم الجهد الذي بذله اللاعبون والنادي والمدرب؛ وأعرف الجهد الذي كرّسه النادي لتحقيق ذلك الهدف».

وأكد المدرب من خلال تصريحاته تقديره للعمل الذي جرى داخل النادي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى معرفته بحجم الجهود التي ساهمت في تحقيق النجاحات الرياضية.

ماريسكا يحذر من صعوبة مواجهة ليفربول

وعلى الصعيد الفني، تحدث ماريسكا عن المواجهة المرتقبة أمام ليفربول، مؤكدًا أن المباراة ستكون اختبارًا صعبًا لفريقه، خاصة أنها تقام على ملعب أنفيلد المعروف بأجوائه الجماهيرية القوية.

وقال: «ستكون مباراة صعبة بالتأكيد، واختبارًا شاقًا؛ علينا أن نكون مستعدين. يجب أن ينصب تركيزنا على المباراة، رغم أننا ندرك طبيعة الأجواء المميزة في ملعب أنفيلد».

وأضاف: «ربما تكون الأجواء أكثر صعوبة هذه المرة نظرًا للظروف الراهنة، لكن واجبنا يقتضي تقديم أفضل ما لدينا والفوز بالمباراة».

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

ويأمل مانشستر سيتي في تجاوز الضغوط المحيطة بالقضية المالية والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول، في مواجهة تمثل اختبارًا مهمًا للفريق على المستويين الفني والمعنوي.