ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة السادسة

يحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة وذلك قبل انطلاق الجولة السادسة.
بينما يأتي آرسنال في المركز الثاني بجدول الترتيب.
وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة السادسة كالتالي:
1 مانشستر سيتي 15 نقطة
2 آرسنال 12 نقطة
3 برايتون 10 نقاط
4 برينتفورد 9 نقاط
5 ليدز يونايتد 9 نقاط
6 ليفربول 9 نقاط
7 إيفرتون 9 نقاط
8 هال سيتي 8 نقاط
9 نيوكاسل يونايتد 8 نقاط
10 تشيلسي 7 نقاط
11 إبسويتش تاون 6 نقاط
12 مانشستر يونايتد 5 نقاط
13 نوتنجهام فوريست 5 نقاط
14 سندرلاند 4 نقاط
15 كريستال بالاس 4 نقاط
16 أستون فيلا 4 نقاط
17 بورنموث 3 نقاط
18 كوفينتري سيتي 3 نقاط
19 فولهام نقطتان
20 توتنهام هوتسبير نقطتان