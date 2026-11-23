أكدت النائبة هالة كيرة، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجه الدولة لإنشاء مشروع ضخم لتصنيع إطارات السيارات بالتعاون مع شركة «سايلون» الصينية (Sailun)، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو توطين صناعة الإطارات في مصر، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وقالت كيرة، خلال مداخلة لها في مناقشات لجنة الصناعة بشأن خطة الدولة لتصنيع إطارات السيارات، إن المشروع المزمع إقامته على مساحة 350 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، يستهدف تغطية احتياجات السوق المحلية من الإطارات، بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 10 ملايين إطار سنويًا، مع فتح آفاق التصدير إلى أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأضافت أن المشروع يمثل تحولًا مهمًا في مسار الصناعة المصرية، ليس فقط لما يوفره من إنتاج محلي يسهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وإنما لما يعكسه من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى، وتأسيس قاعدة إنتاجية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير إطارات السيارات.

10 ملايين إطار سنويًا.. فرصة لتغيير خريطة الصناعة المحلية

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن أهمية المشروع تتجاوز تلبية احتياجات السوق المحلية، إذ يفتح المجال أمام بناء صناعة متكاملة ذات قيمة مضافة، ويوفر فرصًا جديدة للتصدير، بما يدعم موارد الدولة من العملة الأجنبية ويعزز مكانة مصر على خريطة الصناعات العالمية.

وأكدت أن نجاح هذه المشروعات يتطلب توفير بيئة استثمارية جاذبة، تقوم على الحوافز الواقعية والإجراءات المرنة، التي تراعي طبيعة الصناعات الثقيلة واحتياجاتها من تجهيزات وبنية تحتية وتكنولوجيا ومعدات متخصصة.

هالة كيرة تحذر: اشتراط إنهاء المشروع خلال عامين للحصول على الحوافز يضع المستثمر أمام تحدٍ غير واقعي

وفي سياق مناقشة الحوافز المقررة للمشروع، أبدت النائبة هالة كيرة تحفظها على اشتراط الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء التصنيع خلال عامين للاستفادة من الحوافز، مؤكدة أن هذه المدة قد لا تكون كافية لتنفيذ مشروع صناعي بهذا الحجم.

وقالت إن إقامة مصنع ضخم لصناعة الإطارات لا تقتصر على توفير الأرض وبدء الإنشاءات، بل تتطلب مراحل متتابعة تشمل تجهيز الموقع واستخراج التراخيص، واستيراد وتركيب الماكينات وخطوط الإنتاج، ونقل التكنولوجيا، وإجراء الاختبارات والتشغيل التجريبي واستخراج التراخيص، وصولًا إلى بدء الإنتاج والتصدير.

وتساءلت: كيف يمكن مطالبة المستثمر بتوفير الأرض وإنشاء المصنع واستيراد المعدات وتركيبها والوصول إلى مرحلة التصنيع والتصدير خلال عامين فقط، حتى يتمكن من الحصول على الحوافز؟ مشددة على أن وضع إطار زمني بهذه الصعوبة قد يحول الحافز من أداة لتشجيع الاستثمار إلى عبء إضافي على المستثمر.

الحوافز يجب أن تشجع الاستثمار لا أن تتحول إلى عائق أمامه

وشددت كيرة على ضرورة إعادة النظر في المدد الزمنية المرتبطة بالحصول على الحوافز، ووضع جدول زمني واقعي يتناسب مع طبيعة المشروع ومراحله التنفيذية، مع ربط الحوافز بمعدلات الإنجاز الفعلية والالتزام بالبرنامج التنفيذي، بدلًا من فرض مدة قد لا تتناسب مع حجم الاستثمارات ومتطلبات التصنيع.