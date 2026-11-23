أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات تعميق صناعة الهواتف المحمولة في مصر، يعكس أهمية الانتقال من مرحلة جذب الاستثمارات وإقامة خطوط الإنتاج إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار تنافسية.

وقال البهي إن نجاح استراتيجية توطين صناعة الهواتف المحمولة لا يُقاس فقط بعدد الشركات العالمية التي تدخل السوق المصرية أو حجم الأجهزة التي يتم تجميعها محليًا، وإنما بمدى انعكاس ذلك على خفض تكلفة المنتج النهائي، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتوفير بدائل متنوعة أمام المستهلك المصري تتناسب مع مستويات الدخول والقدرة الشرائية.

وأضاف أن توجيه رئيس الوزراء بربط الحوافز المقدمة للمصنعين بزيادة نسبة المكون المحلي يمثل توجهًا مهمًا لبناء صناعة مستدامة، شريطة أن تتضمن منظومة الحوافز مؤشرات واضحة لقياس تطور التصنيع المحلي، ونسب المكونات التي يتم إنتاجها داخل مصر، ومدى نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة الفنية، وليس الاكتفاء بعمليات التجميع النهائي للأجهزة.

وأوضح أمين سر لجنة الصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في تصنيع المكونات المغذية لصناعة الهواتف المحمولة، وعلى رأسها الأجزاء الإلكترونية واللوحات والدوائر المطبوعة ومكونات الشواحن والبطاريات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص استثمارية جديدة أمام المصانع المصرية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الصناعات المغذية.

وأشار البهي إلى أن معالجة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة تتطلب التعامل مع جانبين متوازيين؛ الأول يرتبط بتعميق التصنيع المحلي وخفض تكلفة الإنتاج على المدى المتوسط والطويل، والثاني يتعلق بمتابعة حركة السوق والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة في الأسعار، مع تعزيز الشفافية في آليات التسعير وحماية حقوق المستهلك.

وشدد على ضرورة أن تستند الدراسة الحكومية الشاملة لضبط سوق الهواتف المحمولة إلى تحليل هيكل التكلفة الفعلية، ومقارنة أسعار المنتجات المحلية بنظيراتها في الأسواق العالمية بعد احتساب الأعباء المختلفة، إلى جانب تقييم أثر زيادة الإنتاج المحلي وتعدد الشركات والعلامات التجارية على مستويات الأسعار.

وأكد أن اتساع قاعدة المصنعين وزيادة الطاقة الإنتاجية وارتفاع نسب المكون المحلي يجب أن تسير بالتوازي مع تعزيز المنافسة، بما يحقق معادلة متوازنة تجمع بين جذب الاستثمارات الصناعية، ودعم تنافسية المنتج المصري، وتوفير الهواتف المحمولة للمواطنين بأسعار مناسبة، فضلًا عن فتح آفاق للتصدير إلى الأسواق الإقليمية.