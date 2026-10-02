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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قضية كبيرة.. توخيل يتحدث عن تأثير قضية مانشستر سيتي على منتخب إنجلترا

توخيل
توخيل
علا محمد

علّق الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، على تداعيات قضية مانشستر سيتي، والتي يواجه فيها النادي مخالفات تتعلق بـ القواعد المالية.

وجاء حديث توخيل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة منتخب إنجلترا أمام كرواتيا، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال توخيل في تصريحاته: "إنها قضية كبيرة والجميع يتحدث عنها، لذلك لا حاجة إلى صوت آخر، أنا سعيد لأنني لست ذلك الصوت، فلا أحد يحتاج إلى معرفتي المحدودة بالموضوع".

وأضاف: "اللاعبون يتحدثون عن الأمر، وكذلك لاعبو مانشستر سيتي، ونتحدث معهم بشأنه، ولكن بشكل مختصر. هم جاهزون لمباراة الغد، لكن بالتأكيد القضية تحظى باهتمام كبير داخل المعسكر".

يحتل منتخب إنجلترا المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، خلف إسبانيا المتصدرة، بينما تضم المجموعة أيضًا منتخبي كرواتيا والتشيك.

الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا منتخب إنجلترا مانشستر سيتي منتخبي كرواتيا والتشيك

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