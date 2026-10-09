رباعية أهلاوية في شباك الفتح.. ترينكاو يقود الأهلي لانتصار عريض بالدوري السعودي

عاد أهلي جدة بثلاث نقاط ثمينة من ملعب الفتح، بعدما تفوق عليه بأربعة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، لحساب الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ترينكاو يقود الأهلي لانتصار عريض بالدوري السعودي

وأنهى الأهلي النصف الأول من اللقاء بأفضلية هدف، بعدما تمكن البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو من هز الشباك في الدقيقة 31، مستفيدًا من محاولات فريقه لفرض السيطرة على مجريات اللعب.

وبعد الاستراحة، واصل الضيوف ضغطهم الهجومي، ونجح ترينكاو في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 50، قبل أن يضيف الإنجليزي إيفان توني الهدف الثالث في الدقيقة 60، ليقترب الأهلي من حسم المواجهة مبكرًا.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، عزز زياد الجهني النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 89، ليؤكد التفوق الأهلاوي ويمنح فريقه فوزًا مستحقًا برباعية نظيفة.

وبهذه النتيجة، وصل رصيد أهلي جدة إلى 15 نقطة، احتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما حقق خمسة انتصارات وتلقى ثلاث هزائم خلال أول ثماني جولات.

في المقابل، ازدادت معاناة الفتح، الذي ظل في المركز السابع عشر برصيد ثلاث نقاط، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار، مكتفيًا بثلاثة تعادلات وخمس خسائر منذ انطلاق المسابقة.

