النصر يفوز على الدرعية 3-0 في الدوري السعودي

حقق فريق النصر فوزا كبيرا على ضيفه الدرعية بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم /الجمعة/، على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار الجولة الثامنة من الدوري السعودي لكرة القدم.

سجل ثلاثية النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 23، ومواطنه سامو كوستا في الدقيقة 35، والفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 77.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 19 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري السعودي، فيما ظل فريق الدرعية في المركز التاسع بعدما توقف رصيده عند 11 نقطة.