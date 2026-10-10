517 هدفًا بعد الثلاثين.. رونالدو يثبت أن العمر مجرد رقم

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ في كرة القدم، بعدما سجل أهدافًا أكثر منذ بلوغه سن الثلاثين مقارنة بالفترة التي سبقت وصوله إلى هذا العمر، في إحصائية تعكس استمراريته التهديفية وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات لسنوات طويلة.

وبحسب الأرقام المتداولة، سجل رونالدو 517 هدفًا منذ بلوغه سن الثلاثين، مقابل 463 هدفًا قبلها، ليؤكد قدرته على مواصلة هز الشباك رغم تقدمه في العمر، وتحقيق أرقام استثنائية في مسيرته الاحترافية.

وتبرز هذه الإحصائية حجم التطور الذي حافظ عليه النجم البرتغالي على المستوى التهديفي، إذ لم يتراجع معدله في تسجيل الأهداف مع تقدم العمر، بل واصل إضافة المزيد من الأهداف إلى سجله، متجاوزًا حصيلته التهديفية خلال السنوات التي سبقت الثلاثين.

ويُعد رونالدو أحد أبرز نجوم كرة القدم على مدار السنوات الماضية، بعدما حقق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، ونجح في الحفاظ على حضوره التهديفي مع الأندية التي لعب لها، إلى جانب منتخب البرتغال.

وتعكس مسيرة قائد المنتخب البرتغالي أهمية الالتزام بالتدريبات والاهتمام باللياقة البدنية والاستعداد المستمر، وهي عوامل ساعدته على مواصلة المنافسة وتسجيل الأهداف رغم تقدمه في العمر.

ويواصل رونالدو السعي إلى تعزيز أرقامه القياسية وإضافة المزيد من الإنجازات إلى مسيرته، في الوقت الذي تظل فيه قدرته على الاستمرار في تسجيل الأهداف واحدة من أبرز السمات التي تميز تجربته الكروية.